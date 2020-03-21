Лариса Долина лечится от бессонницы боярышником и валерианой

Лариса Долина стала гостьей передачи «Ты не поверишь», где рассказала о своей проблеме. Исполнительница чувствует себя хорошо, но иногда ей довольно сложно засыпать по ночам. В таких ситуациях она начинает употреблять успокоительные препараты, но пытается не переусердствовать с химическими лекарствами, поэтому предпочтение отдает боярышнику и валериане, считая их более натуральными.По словам знаменитой певицы, она сильно устает на работе, но старается никому не говорить об этом. Звезда обладает сильным характером и все задуманное стремится всегда выполнять. Основной причиной бессонницы Лариса Долина называет насыщенный трудовой график, из-за которого не может полноценно отдыхать. В результате силы постепенно иссякают и усталость всем грузом наваливается в самое неподходящее время.В настоящее время певицы занята в одном спектакле, где получила довольно интересную роль: она воплощает на сцене сообщницу маньяка. Знаменитость запретила своей маленькой внучке приходить на данное представление, потому как уверена, что такое мероприятие рассчитано только на взрослых зрителей.Музыкальная карьера Долиной началась в 1971 году, тогда она начала участвовать в эстрадном оркестре «Мы одесситы». Спустя 11 лет исполнила знаменитую композицию «Три белых коня» для фильма «Чародеи». В 1988 году в ГКЦЗ «Россия» прошла премьера рок-оперы «Джордано», где певица сыграла главную роль женскую роль. С сентября 2016 года она занимает пост завкафедрой эстрадно-джазового пения столичного института культуры.