«Селфи-палку не покажу»: Адвокат Сергей Жорин рассказал о нашествии женщин после интервью бывшей жены

Все началось с того, что экс-супруга Сергея Жорина Екатерина Гордон в интервью каналу Super рассказала, что у ее бывшего возлюбленного вместо причинного места селфи-палка, которой он активно пользуется и всегда радуется любому упоминанию. Это обстоятельство Гордон связала с «деградацией» бывшего мужа, которую она наблюдает. Однако сам Жорин отмечает, что после этих высказываний ему в соцсети начали активно писать женщины, желающие познакомиться. Некоторые особы, признается правозащитник, и вовсе, просят показать «селфи-палку», о которой говорила Гордон., - отметил Жорин.