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«Селфи-палку не покажу»: Адвокат Сергей Жорин рассказал о нашествии женщин после интервью бывшей жены

Известный российский адвокат Сергей Жорин, который в основном занимается делами знаменитостей и звезд, рассказал о настоящем нашествии женщин после интервью его бывшей жены Екатерины Гордон. Юрист даже обратился к ним и попросил не писать сообщения в Istagram.
«Селфи-палку не покажу»: Адвокат Сергей Жорин рассказал о нашествии женщин после интервью бывшей жены

Все началось с того, что экс-супруга Сергея Жорина Екатерина Гордон в интервью каналу Super рассказала, что у ее бывшего возлюбленного вместо причинного места селфи-палка, которой он активно пользуется и всегда радуется любому упоминанию. Это обстоятельство Гордон связала с «деградацией» бывшего мужа, которую она наблюдает. Однако сам Жорин отмечает, что после этих высказываний ему в соцсети начали активно писать женщины, желающие познакомиться. Некоторые особы, признается правозащитник, и вовсе, просят показать «селфи-палку», о которой говорила Гордон.

«Девушки, я все понимаю, но перестаньте уже писать мне в директ с просьбой показать селфи-палку. Это ведь все несерьезно. Вы должны понимать, что это все является аллегорией, художественным вымыслом. Селфи-палку я вам не покажу», - отметил Жорин.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:11

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