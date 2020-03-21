Отец Юлии Началовой Виктор высказался о квартирном вопросе с Фроловым : "Я надеюсь на совесть человека"
Отец умершей год назад Юлии Началовой Виктор во время эфира передачи «Ты не поверишь!» рассказал, что вопрос по поводу квартиры его дочери до сих пор остаётся не решенным. Александр Фролов, бывший возлюбленный певицы, не намерен от неё отказываться.
Пиар-директор певицы Анна Исаева сообщила, что Вера Алдонина хорошо обучается в школе. Она является победительницей нескольких олимпиад. «Родители переживают сложные времена. Они ни с кем не общаются. Внутри семьи скорбят о потери близкого человека. Александр Фролов не хочет терять квартиру и деньги ему не нужны. Там всё по прежнему, как при Юле», — сообщила Исаева. Несмотря на то, что хоккеисту принадлежит половина квартиры, коммунальные услуги всё же оплачивает семья исполнительницы.
«Сложно терять близких, особенно, если они были молоды. Не легко хоронить своих детей. Дочь Юлии Вера проживает с нами на данный момент. Проблема с квартирой сейчас не решена. Я надеюсь на совесть человека. Если он не примет правильно решение, то нам придётся подавать в суд. Меня сейчас больше памятник беспокоит. Мы планируем поставить его в мае. Он довольно скромненький, однако выполнен со вкусом. Многие люди хотят оказать помощь, но нам неловко брать чужие деньги. Стараемся на свои все сделать», - рассказал отец Юлии Началовой.
Пиар-директор певицы Анна Исаева сообщила, что Вера Алдонина хорошо обучается в школе. Она является победительницей нескольких олимпиад. «Родители переживают сложные времена. Они ни с кем не общаются. Внутри семьи скорбят о потери близкого человека. Александр Фролов не хочет терять квартиру и деньги ему не нужны. Там всё по прежнему, как при Юле», — сообщила Исаева. Несмотря на то, что хоккеисту принадлежит половина квартиры, коммунальные услуги всё же оплачивает семья исполнительницы.