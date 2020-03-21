Отец Юлии Началовой Виктор высказался о квартирном вопросе с Фроловым : "Я надеюсь на совесть человека"

«Сложно терять близких, особенно, если они были молоды. Не легко хоронить своих детей. Дочь Юлии Вера проживает с нами на данный момент. Проблема с квартирой сейчас не решена. Я надеюсь на совесть человека. Если он не примет правильно решение, то нам придётся подавать в суд. Меня сейчас больше памятник беспокоит. Мы планируем поставить его в мае. Он довольно скромненький, однако выполнен со вкусом. Многие люди хотят оказать помощь, но нам неловко брать чужие деньги. Стараемся на свои все сделать», - рассказал отец Юлии Началовой.





Пиар-директор певицы Анна Исаева сообщила, что Вера Алдонина хорошо обучается в школе. Она является победительницей нескольких олимпиад. «Родители переживают сложные времена. Они ни с кем не общаются. Внутри семьи скорбят о потери близкого человека. Александр Фролов не хочет терять квартиру и деньги ему не нужны. Там всё по прежнему, как при Юле», — сообщила Исаева. Несмотря на то, что хоккеисту принадлежит половина квартиры, коммунальные услуги всё же оплачивает семья исполнительницы.