Индийские врачи назвали простые способы профилактики сердечных приступов
Индийские врачи назвали несколько простых методов профилактики сердечных приступов. Одним из них является активный образ жизни.
Сердечные заболевания являются одной из основных причин смертности на планете, в связи с чем всем людям необходимо уделять внимание здоровью данному органу. Например, как заявили врачи, улучшить функционирование сердечной мышцы можно благодаря кардио-нагрузкам, которые способствуют нормализации кровообращения по всему телу. Рекомендуется заниматься пробежками, прыгать со скакалкой, плавать в бассейне и кататься на велосипеде.
Врачи советуют отказаться от вредных привычек, например, от курения сигарет, потому как табачный дым негативно сказывается на организме, увеличивается вероятность возникновения сердечного приступа. Еще одна мера - получение достаточного объема сна, так как в обратном случае нарушается общее состояние человека. Помогут снизить риск опасного недуга ежедневные 10-минутные прогулки и избегание стрессовых состояний.
Сердечные заболевания являются одной из основных причин смертности на планете, в связи с чем всем людям необходимо уделять внимание здоровью данному органу. Например, как заявили врачи, улучшить функционирование сердечной мышцы можно благодаря кардио-нагрузкам, которые способствуют нормализации кровообращения по всему телу. Рекомендуется заниматься пробежками, прыгать со скакалкой, плавать в бассейне и кататься на велосипеде.
Врачи советуют отказаться от вредных привычек, например, от курения сигарет, потому как табачный дым негативно сказывается на организме, увеличивается вероятность возникновения сердечного приступа. Еще одна мера - получение достаточного объема сна, так как в обратном случае нарушается общее состояние человека. Помогут снизить риск опасного недуга ежедневные 10-минутные прогулки и избегание стрессовых состояний.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:06