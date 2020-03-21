Индийские врачи назвали простые способы профилактики сердечных приступов





Сердечные заболевания являются одной из основных причин смертности на планете, в связи с чем всем людям необходимо уделять внимание здоровью данному органу. Например, как заявили врачи, улучшить функционирование сердечной мышцы можно благодаря кардио-нагрузкам, которые способствуют нормализации кровообращения по всему телу. Рекомендуется заниматься пробежками, прыгать со скакалкой, плавать в бассейне и кататься на велосипеде.Врачи советуют отказаться от вредных привычек, например, от курения сигарет, потому как табачный дым негативно сказывается на организме, увеличивается вероятность возникновения сердечного приступа. Еще одна мера - получение достаточного объема сна, так как в обратном случае нарушается общее состояние человека. Помогут снизить риск опасного недуга ежедневные 10-минутные прогулки и избегание стрессовых состояний.