Геннадий Онищенко заступился за ставропольскую чиновницу, скрывшую поездку в Испанию
Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Государственной думы Геннадий Онищенко решил заступиться за коллегу – главного инфекциониста Ставропольского края Ирину Санникову. Чиновница, напомним, скрыла факт своей поездки в Испанию, собрала совещание на тему коронавируса, а после сама попала в больницу.
Вернувшись из Испании Санникова не стала показываться медикам и проходить тест на коронавирусную инфекцию. После того, как вскрылись данные о поездке чиновницы за рубеж в самый разгар эпидемии, у нее заподозрили наличие коронавируса, при этом, с момента своего возвращения в Россию Санникова успела собрать совещание, посетить лекции Минздрава и побывала в качестве лектора в одном из крупных краевых вузов. Важно отметить, что коронавирус у чиновницы медики еще не подтвердили, поскольку до сих пор ожидают результатов ее анализов. Онищенко при этом утверждает, что в отношении чиновницы не следует заводить никакие уголовные дела, по его словам, врачи сами разберутся с ней.
«Не нужно трогать Ирину Санникову. Да, она напортачила. Вот только, поверьте, мы в своем врачебном сообществе разберемся с ней сами», - заявил депутат.
Вернувшись из Испании Санникова не стала показываться медикам и проходить тест на коронавирусную инфекцию. После того, как вскрылись данные о поездке чиновницы за рубеж в самый разгар эпидемии, у нее заподозрили наличие коронавируса, при этом, с момента своего возвращения в Россию Санникова успела собрать совещание, посетить лекции Минздрава и побывала в качестве лектора в одном из крупных краевых вузов. Важно отметить, что коронавирус у чиновницы медики еще не подтвердили, поскольку до сих пор ожидают результатов ее анализов. Онищенко при этом утверждает, что в отношении чиновницы не следует заводить никакие уголовные дела, по его словам, врачи сами разберутся с ней.
«Не нужно трогать Ирину Санникову. Да, она напортачила. Вот только, поверьте, мы в своем врачебном сообществе разберемся с ней сами», - заявил депутат.