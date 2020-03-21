Геннадий Онищенко заступился за ставропольскую чиновницу, скрывшую поездку в Испанию





Вернувшись из Испании Санникова не стала показываться медикам и проходить тест на коронавирусную инфекцию. После того, как вскрылись данные о поездке чиновницы за рубеж в самый разгар эпидемии, у нее заподозрили наличие коронавируса, при этом, с момента своего возвращения в Россию Санникова успела собрать совещание, посетить лекции Минздрава и побывала в качестве лектора в одном из крупных краевых вузов. Важно отметить, что коронавирус у чиновницы медики еще не подтвердили, поскольку до сих пор ожидают результатов ее анализов. Онищенко при этом утверждает, что в отношении чиновницы не следует заводить никакие уголовные дела, по его словам, врачи сами разберутся с ней., - заявил депутат.