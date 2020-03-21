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«Искусство требует жертв»: Дарья Мороз обнажилась во втором сезоне «Содержанок»

Российская актриса Дарья Мороз обнажилась во втором сезоне сериала «Содержанки». По словам поклонников, они еще долго не забудут финальные сцены эротического триллера.
«Искусство требует жертв»: Дарья Мороз обнажилась во втором сезоне «Содержанок»

В четверг, 19-го марта 2020 года состоялся показ последней серии второго сезона киноленты «Содержанки» от режиссера Дарьи Жук. 36-летняя артистка решилась на экстремально откровенные съемки, которые еще не один месяц будут обсуждаться в Сети. Однако сама Дарья Мороз рассказала, что участие в эротическом триллере помогло ей избавиться от комплексов и почувствовать себя уверенней. В недавнем интервью она призналась: «Для меня вопрос постельных сцен был очень нервным. По своей натуре, я глубокий интроверт, потому решиться на такое стоило немалых усилий».

Как утверждает актриса, смелость приходила к ней постепенно, а под конец съемочного процесса она «неделю ходила обнаженной в кадре, и это было настолько органично и естественно, как съесть яблоко». В то же время, Дарья Мороз всегда старалась показать женскую красоту и придерживается мнения, что голое тело не должно выглядеть пошло. «Когда мы смотрим европейские или американские фильмы, мы ведь восхищаемся натуралистичностью происходящего», - объяснила героиня сериала.

Как известно, Дарья Мороз обнажилась еще в первом сезоне, который режиссировал ее бывший супруг. На тот момент поклонники переживали за чувства актрисы, так как во время съемок Константин Богомолов начал встречаться с Ксенией Собчак.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:45

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