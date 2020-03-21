«Искусство требует жертв»: Дарья Мороз обнажилась во втором сезоне «Содержанок»
Российская актриса Дарья Мороз обнажилась во втором сезоне сериала «Содержанки». По словам поклонников, они еще долго не забудут финальные сцены эротического триллера.
В четверг, 19-го марта 2020 года состоялся показ последней серии второго сезона киноленты «Содержанки» от режиссера Дарьи Жук. 36-летняя артистка решилась на экстремально откровенные съемки, которые еще не один месяц будут обсуждаться в Сети. Однако сама Дарья Мороз рассказала, что участие в эротическом триллере помогло ей избавиться от комплексов и почувствовать себя уверенней. В недавнем интервью она призналась: «Для меня вопрос постельных сцен был очень нервным. По своей натуре, я глубокий интроверт, потому решиться на такое стоило немалых усилий».
Как утверждает актриса, смелость приходила к ней постепенно, а под конец съемочного процесса она «неделю ходила обнаженной в кадре, и это было настолько органично и естественно, как съесть яблоко». В то же время, Дарья Мороз всегда старалась показать женскую красоту и придерживается мнения, что голое тело не должно выглядеть пошло. «Когда мы смотрим европейские или американские фильмы, мы ведь восхищаемся натуралистичностью происходящего», - объяснила героиня сериала.
Как известно, Дарья Мороз обнажилась еще в первом сезоне, который режиссировал ее бывший супруг. На тот момент поклонники переживали за чувства актрисы, так как во время съемок Константин Богомолов начал встречаться с Ксенией Собчак.
В четверг, 19-го марта 2020 года состоялся показ последней серии второго сезона киноленты «Содержанки» от режиссера Дарьи Жук. 36-летняя артистка решилась на экстремально откровенные съемки, которые еще не один месяц будут обсуждаться в Сети. Однако сама Дарья Мороз рассказала, что участие в эротическом триллере помогло ей избавиться от комплексов и почувствовать себя уверенней. В недавнем интервью она призналась: «Для меня вопрос постельных сцен был очень нервным. По своей натуре, я глубокий интроверт, потому решиться на такое стоило немалых усилий».
Как утверждает актриса, смелость приходила к ней постепенно, а под конец съемочного процесса она «неделю ходила обнаженной в кадре, и это было настолько органично и естественно, как съесть яблоко». В то же время, Дарья Мороз всегда старалась показать женскую красоту и придерживается мнения, что голое тело не должно выглядеть пошло. «Когда мы смотрим европейские или американские фильмы, мы ведь восхищаемся натуралистичностью происходящего», - объяснила героиня сериала.
Как известно, Дарья Мороз обнажилась еще в первом сезоне, который режиссировал ее бывший супруг. На тот момент поклонники переживали за чувства актрисы, так как во время съемок Константин Богомолов начал встречаться с Ксенией Собчак.
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:45