«Искусство требует жертв»: Дарья Мороз обнажилась во втором сезоне «Содержанок»

В четверг, 19-го марта 2020 года состоялся показ последней серии второго сезона киноленты «Содержанки» от режиссера Дарьи Жук. 36-летняя артистка решилась на экстремально откровенные съемки, которые еще не один месяц будут обсуждаться в Сети. Однако сама Дарья Мороз рассказала, что участие в эротическом триллере помогло ей избавиться от комплексов и почувствовать себя уверенней. В недавнем интервью она призналась:Как утверждает актриса, смелость приходила к ней постепенно, а под конец съемочного процесса она «неделю ходила обнаженной в кадре, и это было настолько органично и естественно, как съесть яблоко». В то же время, Дарья Мороз всегда старалась показать женскую красоту и придерживается мнения, что голое тело не должно выглядеть пошло., - объяснила героиня сериала.Как известно, Дарья Мороз обнажилась еще в первом сезоне, который режиссировал ее бывший супруг. На тот момент поклонники переживали за чувства актрисы, так как во время съемок Константин Богомолов начал встречаться с Ксенией Собчак.