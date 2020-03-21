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В Сирии ученые обнаружили следы «конца света», произошедшего 12 800 лет тому назад

Во время проведения археологических раскопок близ сирийского селения Абу-Хурейра специалисты обнаружили уникальные свидетельства масштабной глобальной катастрофы. По оценке ученых, речь идет о событиях, вполне сопоставимых с «концом света» и имевших место примерно 12 800 лет тому назад.
В Сирии ученые обнаружили следы «конца света», произошедшего 12 800 лет тому назад

Так археологи обнаружили уникальный слой «темной материи», которая, по их убеждению, была занесена на Землю непосредственно из космоса на огромной комете, покрытой газом и льдом. Это, утверждают исследователи, могло спровоцировать мощнейшее похолодание, гибель древних цивилизаций и исчезновение большого числа видов живых существ, вроде мамонтов. Найденная учеными материя богата платиной и углеродом, в ней содержатся миллионы крошечных бриллиантов и металлических сфер того же размера, которые могли образоваться под воздействием высоких температур около 2200 градусов.

Отмечается, что при столкновении Земли с неизвестным космическим телом, возникшие на ее поверхности температуры вполне могли бы за минуту расплавить целый автомобиль. Даже современнее технологии с трудом позволяют достичь таких показателей, да еще и на огромной площади. Подобный эффект, считают ученые, мог быть вызван лишь столкновением с кометой, летевшей на очень большой скорости.

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Наука / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:38

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