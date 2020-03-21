Павел Воля высмеял первый российский электромобиль «Монарх»
Известный российский комик и резидент шоу Comedy Club Павел Воля высмеял отечественный электромобиль «Монарх». Артист, в характерной ему манере рассказал про новую разработку российских инженеров, которая так и не доехала до презентации.
В рамках своего выступления Павел Воля использовал большой дисплей, на котором по уже сложившейся традиции устроил наглядную демонстрацию объекта своих шуток. Первое фото новинки привело зрителей в неподдельный восторг, ведь на нем был изображен роскошный спортивный автомобиль. «Красиво ведь!?» - заявил комик и добавил: «Если учитывать, что это просто картинка, то вообще блеск». А дальше из его выступления стало понятно, что перспективной разработке так и не удалось попасть на собственную дебютную презентацию. «Как так получается, вы же делаете автомобили, главная задача которых – доехать до пункта назначения. Ну или хотя бы до той же презентации», - иронично поинтересовался он у создателей машины.
Впрочем, позднее артист все же успокоил публику, отметив, что проблема никак не связана с просчетами инженеров или недостатками конструкции новинки. Как оказалось, «Монарх» не попал на презентацию по совсем другой причине, поскольку его создатели просто не заплатили транспортной компании за перевозку автомобиля.
В рамках своего выступления Павел Воля использовал большой дисплей, на котором по уже сложившейся традиции устроил наглядную демонстрацию объекта своих шуток. Первое фото новинки привело зрителей в неподдельный восторг, ведь на нем был изображен роскошный спортивный автомобиль. «Красиво ведь!?» - заявил комик и добавил: «Если учитывать, что это просто картинка, то вообще блеск». А дальше из его выступления стало понятно, что перспективной разработке так и не удалось попасть на собственную дебютную презентацию. «Как так получается, вы же делаете автомобили, главная задача которых – доехать до пункта назначения. Ну или хотя бы до той же презентации», - иронично поинтересовался он у создателей машины.
Впрочем, позднее артист все же успокоил публику, отметив, что проблема никак не связана с просчетами инженеров или недостатками конструкции новинки. Как оказалось, «Монарх» не попал на презентацию по совсем другой причине, поскольку его создатели просто не заплатили транспортной компании за перевозку автомобиля.
ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:30