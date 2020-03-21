Павел Воля высмеял первый российский электромобиль «Монарх»





В рамках своего выступления Павел Воля использовал большой дисплей, на котором по уже сложившейся традиции устроил наглядную демонстрацию объекта своих шуток. Первое фото новинки привело зрителей в неподдельный восторг, ведь на нем был изображен роскошный спортивный автомобиль.- заявил комик и добавил: «Если учитывать, что это просто картинка, то вообще блеск». А дальше из его выступления стало понятно, что перспективной разработке так и не удалось попасть на собственную дебютную презентацию., - иронично поинтересовался он у создателей машины.Впрочем, позднее артист все же успокоил публику, отметив, что проблема никак не связана с просчетами инженеров или недостатками конструкции новинки. Как оказалось, «Монарх» не попал на презентацию по совсем другой причине, поскольку его создатели просто не заплатили транспортной компании за перевозку автомобиля.