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Ученые назвали способы профилактики птичьего гриппа

После вспышки в определенных государствах птичьего гриппа специалисты из Индии назвали ряд способов для его профилактики. H5N1 представляет собой тип пневмонии, который передается человеку от теплокровного представителя мира фауны.
Ученые назвали способы профилактики птичьего гриппа

Ученые напомнили о признаках птичьего гриппа, характерных для человека: кашель, лихорадка, боль в голове, все они сопровождаются болезнями верхних дыхательных путей или сепсисом. Подобные вспышки могут спровоцировать серьезные инфекции домашней птицы и оказать влияние даже на экономическую составляющую. Например, в такое время людям приходится избегать птицеферм, та как там много помета, в котором может быть сосредоточено большое количество микробов. Стоит помнить, что крайне важно соблюдать правильную диету

Разные бактерии и вредные вещества находятся в сыром мясе, поэтому людям нужно соблюдать температурный режим во время приготовления еды. При вспышки птичьего гриппа не рекомендуется пить сырые яйца, так как они могут содержать патогены, провоцирующие отравления. Нужно также мыть руки после контакта с такой продукцией. Жалующимся на кашель или головную боль нужно посетить врача. Надо отказаться от употребления алкогольных напитков, что связано как с гриппом, так и с коронавирусом. Ученые просят людей делать каждый год прививки во избежание заражения. Регулярная гигиена должна стать важной частью жизни, что также касается уборки дома.

Птичьим гриппом называется острая вирусная болезнь птиц, характерная ухудшением состояния органов пищеварения и дыхания. Впервые его выявили больше сотни лет назад в Италии. Современное наименование недуг получил только в начале 70-х годов. Заражение людей впервые диагностировали в 1997 году в Азии, тогда подхватили заболевание 18 человек, умерли шесть.

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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:23

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