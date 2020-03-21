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В России продолжает расти число зараженных коронавирусом

В Российской Федерации продолжает увеличиваться количество случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные приводит оперативный штаб, созданный специально для борьбы с распространением заболевания.
В России продолжает расти число зараженных коронавирусом

Так, за минувшие сутки в стране было зарегистрировано еще 53 случая COVID-19, таким образом общая численность заболевших достигла 306 человек, сообщает агентство «РИА Новости». Наибольшее количество новых случаев было выявлено за последние 24 часа в Подмосковье (17) и Москве (6). Еще пять пациентов с таким диагнозом добавилось в Татарстане, четверо заразившихся выявлено в Нижегородской области, инфекция добралась также до троих жителей Свердловской области, еще по два заболевших выявлены в Тульской и Калининградской областях. На двоих пациентов с коронавирусом стало больше в Петербурге, на Кубани и в КБР.

Кроме всего прочего, по одному новому случаю заражения медики выявили в восьми других регионах страны: ХМАО, Крым, Хабаровский, Ставропольский и Красноярский край, Челябинская, Рязанская и Курганская области.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:11

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