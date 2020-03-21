«На конкурсе нужно шоу»: Сергей Соседов высказался по поводу трендов «Евровидения» и перспективы Little Big





51-летний известный критик высоко оценивает музыкантов Little Big, которые должны были представлять Россию на «Евровидение – 2020». Несмотря на то, что старшее поколение наоборот неоднозначно отреагировало на панк-поп-рейв группу, Сергей Соседов похвалил продюсеров исполнителей за их труд над яркими образами и неординарной аранжировкой конкурсной песни «Uno»., - отметил журналист.По его словам, в 2020 году уже никого не удивят рулады и зрители требуют креативности, а главное – праздника. Сергей Соседов уверен, что современный мир диктует свои тренды, а на международном конкурсе важно ощущение масштаба и фестиваля, которые могут дать визуальные спецэффекты, яркие костюмы и продуманная идея. Музыканты должны не только готовиться к исполнению песни, но к целому действию на сцене и вживаться в роль.Напоследок, авторитетный критик отметил эпатаж и уникальность российской группы Little Big, что является залогом всемирного успеха как сейчас, так и в перспективе.