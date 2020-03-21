Яна Рудковская призналась, что страдает из-за четвертого размера груди

«Если кто-то считает, что большая грудь - это награда, то с возрастом всё больше возникает проблем с этим. У тебя нет возможности выпрямить спину. Большинство женщин может понять меня: обладательницы большой груди, мечтаю о маленькой, а те, у кого она меньше размером – стремятся её увеличить. Да, это красиво, однако есть вероятность в дальнейшем проблем со здоровьем», — заявила Рудковская.





Яна Рудковская впервые за долгое время согласилась на интервью. Знаменитость решила рассказать YouTube-каналу SportChic.Ru о своём питании, что у неё храниться в холодильнике, и как проходит рабочий день. В ходе беседы ведущая сообщила, что из-за большой груди ей приходится делать ежедневный массаж, поскольку часто болит спина. В молодости продюсер считала свои пышные формы достоинством, однако сейчас это стало причиной дискомфорта.Также продюсер рассказала, что хранит в своём холодильнике. Она отдаёт предпочтения овощам и фруктам, любит растительную пищу, из мяса выбирает лишь курицу, перепёлку и индейку. Знаменитость призналась, хорошую форму ей помогает поддерживать японская диета. При росте 168 сантиметров она весит 51 килограмм.