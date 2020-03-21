Коронавирус не смог помешать поставкам спорткара Chevrolet Corvette C8





Эксперты уже давно заявили, что ожидают самых негативных последствий для мировой экономики и в частности автопрома от эпидемии COVID-19. Многие автобренды даже успели объявить, что закрывают свои заводы на время карантина, что, разумеется, обязательно отразится на объемах их продаж. В число ушедших на карантин входит и концерн General Motors, но даже это не помешало Chevrolet продолжить поставки ранее заказанных спорткаров Corvette C8 их новым законным владельцам.Более того, по некоторым данным производитель не планирует прекращать поставки новинки в свои дилерские центры. В то же время подчеркивается, что график в зависимости от дальнейшего развития ситуации действительно может быть изменен.