Коронавирус не смог помешать поставкам спорткара Chevrolet Corvette C8
Поставки нового спорткара Chevrolet Corvette C8 официальным дилерам американской марки на фоне пандемии коронавируса в мире не прекращаются. Ситуация, в которой многие автопроизводители временно приостанавливают производство, не заставила компанию опускать руки.
Эксперты уже давно заявили, что ожидают самых негативных последствий для мировой экономики и в частности автопрома от эпидемии COVID-19. Многие автобренды даже успели объявить, что закрывают свои заводы на время карантина, что, разумеется, обязательно отразится на объемах их продаж. В число ушедших на карантин входит и концерн General Motors, но даже это не помешало Chevrolet продолжить поставки ранее заказанных спорткаров Corvette C8 их новым законным владельцам.
Более того, по некоторым данным производитель не планирует прекращать поставки новинки в свои дилерские центры. В то же время подчеркивается, что график в зависимости от дальнейшего развития ситуации действительно может быть изменен.
Эксперты уже давно заявили, что ожидают самых негативных последствий для мировой экономики и в частности автопрома от эпидемии COVID-19. Многие автобренды даже успели объявить, что закрывают свои заводы на время карантина, что, разумеется, обязательно отразится на объемах их продаж. В число ушедших на карантин входит и концерн General Motors, но даже это не помешало Chevrolet продолжить поставки ранее заказанных спорткаров Corvette C8 их новым законным владельцам.
Более того, по некоторым данным производитель не планирует прекращать поставки новинки в свои дилерские центры. В то же время подчеркивается, что график в зависимости от дальнейшего развития ситуации действительно может быть изменен.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:00