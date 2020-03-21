Редактора программы «Давай поженимся» затравили за оскорбительные шутки в адрес героев шоу





Если прежде за пренебрежительное отношение к гостям передачи доставалось лично ведущим Розе Сябитовой и Ларисе Гузеевой, то в этот раз в поле зрения возмущенной общественности попала одна из ее редакторов. Для очередного выпуска шоу нужно было найти двух девушек-мулаток, однако желающих принять участие в действе не нашлось, в связи с чем редактор и отпустила в адрес чернокожих девушек неуместную шутку, назвав их «негритянками, депортировавшимися в Африку». Вот только ее высказывания многие сочли бестактными.В социальных сетях подробности об этом инциденте появились довольно быстро, поэтому многочисленные пользователи потребовали призвать сотрудницу канала к ответу. Впрочем, немногим позднее она сама вышла на связь, принесла свои искренние извинения и отметила, что действительно допустила неудачную шутку, хотя на самом деле не намеревалась задеть чьи-либо чувства.