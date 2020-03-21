«Юбилейный тур по телевидению»: Надежда Бабкина снялась в двух программах на «Первом канале»
В четверг 19-го марта 2020 года российская народная и эстрадная певица Надежда Бабкина отметила свой 70-тый день рождения. Из-за пандемии коронавируса она перенесла запланированный юбилейный концерт, но снялась в двух программах на «Первом канале».
Художественный руководитель-директор ГБУК Московского государственного академического театра «Русская песня» в честь своего 70-летия снялась в выпуске развлекательного шоу «Вечерний Ургант» и приняла участие в телепередаче «Модный приговор». Надежда Бабкина призналась, что, несмотря на 50-летний опыт на сцене, она никак не могла справиться с переживаниями в студии телевизионных программ.
В личном блоге Instagram именинница рассказала о своих волнениях по поводу съемок на «Первом канале»: «Как представлю себе, что эфир видит целая туча народу. Лучше вовсе не думать об этом». Кроме того, она даже продемонстрировала руку, подрагивающую от «нервов», отметив чувство непреодолимого страха. В то же время поклонники буквально осыпали «вечно молодую» певицу множеством комплиментов и поздравлений.
Примечательно, что Надежда Бабкина вовсе не скрывает свой возраст и даже гордиться им, регулярно публикуя фотографии на своей странице в Сети.
Художественный руководитель-директор ГБУК Московского государственного академического театра «Русская песня» в честь своего 70-летия снялась в выпуске развлекательного шоу «Вечерний Ургант» и приняла участие в телепередаче «Модный приговор». Надежда Бабкина призналась, что, несмотря на 50-летний опыт на сцене, она никак не могла справиться с переживаниями в студии телевизионных программ.
В личном блоге Instagram именинница рассказала о своих волнениях по поводу съемок на «Первом канале»: «Как представлю себе, что эфир видит целая туча народу. Лучше вовсе не думать об этом». Кроме того, она даже продемонстрировала руку, подрагивающую от «нервов», отметив чувство непреодолимого страха. В то же время поклонники буквально осыпали «вечно молодую» певицу множеством комплиментов и поздравлений.
Примечательно, что Надежда Бабкина вовсе не скрывает свой возраст и даже гордиться им, регулярно публикуя фотографии на своей странице в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:38