Строителей нового инфекционного центра в Москве решили мотивировать советскими плакатами





Как отмечается в публикации сайта, работы по строительству нового столичного инфекционного центра ведутся с рекордно быстрыми темпами. С таким заявлением, к примеру, выступил заммэра Андрей Бочкарев, который курирует вопросы строительства. «Работы ведутся круглосуточно, поэтому наши рабочие каждый день совершают реальный подвиг», - добавил чиновник. Он также подчеркнул, что абсолютно все занятые на данный момент в реализации проекта специалисты прекрасно понимают, насколько важную и ответственную задачу решают, но власти все равно решили оказать им дополнительную моральную поддержку.На указанных плакатах, к слову, содержатся призывы «закопать вирус вместе с короной», а также присутствуют стилизованные изображения столичного градоначальника Сергея Собянина.