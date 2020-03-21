Строителей нового инфекционного центра в Москве решили мотивировать советскими плакатами
На площадке в российской столице, где на данный момент ведется строительство нового инфекционного медицинского центра, разместили оригинальные мотивирующие плакаты, которые призывают работников быстрее сдать объект. Здесь размещены постеры, выполненные в «советской» стилистике, изображения которых позднее были опубликованы и на сайте столичного правительства.
Как отмечается в публикации сайта, работы по строительству нового столичного инфекционного центра ведутся с рекордно быстрыми темпами. С таким заявлением, к примеру, выступил заммэра Андрей Бочкарев, который курирует вопросы строительства. «Работы ведутся круглосуточно, поэтому наши рабочие каждый день совершают реальный подвиг», - добавил чиновник. Он также подчеркнул, что абсолютно все занятые на данный момент в реализации проекта специалисты прекрасно понимают, насколько важную и ответственную задачу решают, но власти все равно решили оказать им дополнительную моральную поддержку.
На указанных плакатах, к слову, содержатся призывы «закопать вирус вместе с короной», а также присутствуют стилизованные изображения столичного градоначальника Сергея Собянина.
Как отмечается в публикации сайта, работы по строительству нового столичного инфекционного центра ведутся с рекордно быстрыми темпами. С таким заявлением, к примеру, выступил заммэра Андрей Бочкарев, который курирует вопросы строительства. «Работы ведутся круглосуточно, поэтому наши рабочие каждый день совершают реальный подвиг», - добавил чиновник. Он также подчеркнул, что абсолютно все занятые на данный момент в реализации проекта специалисты прекрасно понимают, насколько важную и ответственную задачу решают, но власти все равно решили оказать им дополнительную моральную поддержку.
На указанных плакатах, к слову, содержатся призывы «закопать вирус вместе с короной», а также присутствуют стилизованные изображения столичного градоначальника Сергея Собянина.