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Строителей нового инфекционного центра в Москве решили мотивировать советскими плакатами

На площадке в российской столице, где на данный момент ведется строительство нового инфекционного медицинского центра, разместили оригинальные мотивирующие плакаты, которые призывают работников быстрее сдать объект. Здесь размещены постеры, выполненные в «советской» стилистике, изображения которых позднее были опубликованы и на сайте столичного правительства.
Строителей нового инфекционного центра в Москве решили мотивировать советскими плакатами

Как отмечается в публикации сайта, работы по строительству нового столичного инфекционного центра ведутся с рекордно быстрыми темпами. С таким заявлением, к примеру, выступил заммэра Андрей Бочкарев, который курирует вопросы строительства. «Работы ведутся круглосуточно, поэтому наши рабочие каждый день совершают реальный подвиг», - добавил чиновник. Он также подчеркнул, что абсолютно все занятые на данный момент в реализации проекта специалисты прекрасно понимают, насколько важную и ответственную задачу решают, но власти все равно решили оказать им дополнительную моральную поддержку.

На указанных плакатах, к слову, содержатся призывы «закопать вирус вместе с короной», а также присутствуют стилизованные изображения столичного градоначальника Сергея Собянина.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:45

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