Звезда «Дом-2» Саша Артёмова пожаловалась на скверный характер дочери

В своем личном блоге экс-участница реалити-проекта «Дом-2» Саша Аретемова показала новое видео, где она кушает, а ее дочь повернута при этом спиной к камере, но вполне спокойно сидит у нее на руках.У всех кто просмотрел этот ролик может сложиться впечатление, что ребенок у Артемовой очень спокойный, но сама она утверждает, что это впечатление очень обманчиво.Так Артемова написала целое разоблачение о своей дочери, которую ласково она называет «кукурузка». Саша утверждает, что малышке обязательно нужно залезть своими руками в каждую чашку или тарелку, а также она не очень любит ждать если у нее упадет соска, пока ей принесут ее вновь. Уложить спать ребенка тоже целое дело.Поклонники Артемовой, которые уже также успели стать родителями, говорят, что с подобным детским поведением очень даже хорошо знакомы. Кроме того, они попросили почаще делать Артемову посты от имени своего ребенка.