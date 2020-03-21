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Звезда «Дом-2» Саша Артёмова пожаловалась на скверный характер дочери

Молодая мама шокирована тем, как ведет себя ее наследница. Звезда скандального реалити-проекта «Дом-2» Саша Артемова рассказала, что девочка вполне умело манипулирует своими родителями. По словам Саши, она растет требовательным ребенком.

Звезда «Дом-2» Саша Артёмова пожаловалась на скверный характер дочери

В своем личном блоге экс-участница реалити-проекта «Дом-2» Саша Аретемова показала новое видео, где она кушает, а ее дочь повернута при этом спиной к камере, но вполне спокойно сидит у нее на руках.

У всех кто просмотрел этот ролик может сложиться впечатление, что ребенок у Артемовой очень спокойный, но сама она утверждает, что это впечатление очень обманчиво.

Так Артемова написала целое разоблачение о своей дочери, которую ласково она называет «кукурузка». Саша утверждает, что малышке обязательно нужно залезть своими руками в каждую чашку или тарелку, а также она не очень любит ждать если у нее упадет соска, пока ей принесут ее вновь. Уложить спать ребенка тоже целое дело.


Поклонники Артемовой, которые уже также успели стать родителями, говорят, что с подобным детским поведением очень даже хорошо знакомы. Кроме того, они попросили почаще делать Артемову посты от имени своего ребенка.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:33

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