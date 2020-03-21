Депутат Госдумы Наталья Поклонская самоизолировалась вместе с котом на время карантина

Бывший прокурор АР Крыма Наталья Поклонская сообщила, после общения с друзьями из Италии онапришла к выводу, что самым лучшим способом борьбы с коронавирусом является самоизоляция граждан. Благодаря этому можно спасти большое количество людей. Она считает, каждый должен проявить ответственность в данном вопросе, и в дальнейшем это приведёт к улучшению обстановки.В качестве примера она привела ситуацию, которая сейчас разворачивается в Китае. На данный момент там эпидемия уже пошла на спад и даже начали открываться кинотеатры. Наталья Поклонская решила обратиться к своим поклонникам и призвала их не нарушать карантин, поскольку это чревато последствиями. Она опубликовала фотографию, на которой изображен её кот и большая корзина с цветами., - подписала снимок Поклонская. Она также добавила, что самоизоляцию совершают не только её близкие члены семьи, но и любимый питомец.