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Депутат Госдумы Наталья Поклонская самоизолировалась вместе с котом на время карантина

Депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице в Instagram рассказала, что на время карантина из-за пандемии коронавируса ей пришлось изолировать не только всю семью, но и своего кота. Также она призвала россиян не пренебрегать советами врачей.

Бывший прокурор АР Крыма Наталья Поклонская сообщила, после общения с друзьями из Италии онапришла к выводу, что самым лучшим способом борьбы с коронавирусом является самоизоляция граждан. Благодаря этому можно спасти большое количество людей. Она считает, каждый должен проявить ответственность в данном вопросе, и в дальнейшем это приведёт к улучшению обстановки.

В качестве примера она привела ситуацию, которая сейчас разворачивается в Китае. На данный момент там эпидемия уже пошла на спад и даже начали открываться кинотеатры. Наталья Поклонская решила обратиться к своим поклонникам и призвала их не нарушать карантин, поскольку это чревато последствиями. Она опубликовала фотографию, на которой изображен её кот и большая корзина с цветами. «При возникновении болевых ощущений в горле или повышения температуры — нельзя ходить на работу, поскольку можно передать вирус другому человеку. Даже если нет подозрения на коронавирус - всё же необходимо уважать других людей. Они и так волнуются», - подписала снимок Поклонская. Она также добавила, что самоизоляцию совершают не только её близкие члены семьи, но и любимый питомец.

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Общество / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:18

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