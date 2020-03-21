Директор ГАОУ Московской области Дмитрий Белоусов рассказал, как настроить ребенка на дистанционное обучение во время карантина





Дмитрий Белоусов убежден, что залог качественного образовательного процесса в дистанционном формате заключается в хорошем и быстром интернете, посредством которого будет осуществляться контакт преподавателя с учеником. Ввиду того, что консультация, рекомендации и задания будут в режиме онлайн, ребенок не должен отвлекаться на перебои или задержки сети. Кроме того, немаловажным фактором является организация рабочего места с удобным расположением всех необходимых девайсов.По словам директора ГАОУ Московской области, условия "школы на дому" напрямую зависят от подготовленности родителей, которые либо помогут своему ребенку, либо наоборот будут мешать его обучению. Такое отношение не означает обязательное наличие парты в квартире, однако «тетради, учебники и никаких отвлечение – все должно быть серьезно».Кроме того, дистанционное обучение предполагает постоянное общение детей на образовательных форумах, решение тестов онлайн и личное изучение интересующих тем на многочисленных учебных платформах.