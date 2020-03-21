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Компания JAC привезет в Россию сразу несколько новинок

Китайская компания JAC Motors, модельный ряд которой на данный момент представлен в России кроссоверами S5 и S3, а также пикапом Т6, планирует существенно расширить линейку, доступную отечественным покупателям. В ближайшем будущем производитель привезет лифтбек А5, полноразмерный кроссовер S7 и довольно крупный пикап Т8.
Компания JAC привезет в Россию сразу несколько новинок

Как сообщили ранее в пресс-службе самой компании, лифтбек JAC А5 и кроссовер JAC S7 появятся в России уже в текущем году. Более того, флагманский полноразмерный кроссовер уже прошел соответствующую сертификацию, поэтому его появление можно ожидать в самом ближайшем будущем. А вот о лифтбеке А5, а также о пикапе Т8, который должен стать более солидной альтернативой уже доступному россиянам Т6, пока информации нет. Данные об этих моделях должны появиться ближе к началу их продаж.

Кроме того, представители компании отмечают, что на данный момент ее специалисты планируют сосредоточиться на текущей работе, создании в России удобных условий для покупателей, в том числе расширении дилерской сети и организации качественного послепродажного сервиса.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:24

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