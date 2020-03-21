Судя по новому фото, безответственную звезду «Дом-2» Алену Рапунцель не волнует коронавирус





Участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель была замечена в одном из столичных магазинов вместе со своим ребенком. Видимо, новости о коронавирусе длинноволосую красотку на самом деле не сильно волнуют. Известно, что Алена не использовала никаких средств защиты и была без маски. Более того, маску она не надела и своему ребенку.Помимо того, что Алена побывала в торговом центре, так она отвела Богдана и на игровую площадку. Однако если посмотреть на снимок, то становится понятно, что Рапунцель единственная, кто рискнул здоровьем малыша. Кроме нее там никого просто не было.Поклонники звезды «Дом-2» Алены Рапунцель тут же поспешили ей напомнить, что нужно быть намного осторожнее, ведь эпидемия коронавируса пока еще не прошла, а значит нужно стараться быть бдительной.