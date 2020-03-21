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Недорогой смартфон Honor Play 9A полностью рассекречен

Один из авторитетных инсайдеров опубликовал подробные данные о новом недорогом смартфоне Honor Play 9A, дополнив их изображениями устройства. Эта модель должна прийти на смену прошлогоднему сородичу Honor Play 8А.
Недорогой смартфон Honor Play 9A полностью рассекречен

Как можно увидеть на изображении новинки, оформление основного блока ее камер очень напоминает флагман Honor View 30, впрочем, фронтальная камера выполнена намного проще – для нее разработчик предусмотрел небольшой каплевидный вырез. Сканер отпечатков пальцев в Honor Play 9A разместился в традиционном для устройств этого класса месте – на тыльной стороне корпуса. Гаджет оснащен 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720+ и работает под управлением процессора Helio P35. Из коробки пользователю доступны 4 гигабайта оперативной, а также 64 или 128 гигабайт постоянно памяти.

Фотовозможности у Honor Play 9A довольно скромные. К примеру, разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп, а основной блок включает два модуля на 13 и 2 Мп. Зато устройство порадует автономностью благодаря встроенной аккумуляторной батарее емкостью 5000 мАч.

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Технологии / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:11

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