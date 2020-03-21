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Специалисты рассказали о комнатных растениях, имеющих "денежную" энергетику

Специалисты рассказали, как улучшить семейный бюджет с помощью комнатных растений. Для этого достаточно выбрать цветок с правильной «денежной» энергетикой, который поможет преодолеть финансовые трудности.

«Денежное дерево», имеющее официальное название крассула овальная, способствует открытию денежных каналов и присоединению человека к финансовому потоку. Оно не требует особого ухода и подойдёт для тех, кто не очень дружит с комнатными растениями.

Пеларгония или герань имеют специфический запах, который понравится не всем, однако эксперты советуют не отказываться от такого приобретения. «Денежная» энергия цветков способствует увеличению имеющихся накопления. Герань также может защитить дом от негативной энергии.

«Долларовое дерево», которое официально называется замиокулькас, необходимо дарить или получать в подарок. Так он лучше раскрывает свои способности. За ним необходимо тщательно ухаживать, чтобы иметь стабильный доход.

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Общество / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:06

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