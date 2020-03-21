Наталья Рудова и Анастасия Решетова устроили фотосессию в откровенных нарядах





36-летняя актриса стала особенно популярной после ролей в сериале «Татьянин день» и в комедии «Универ. Новая общага». Также Наталья Рудова активно пользуется социальными сетями и делится с поклонниками разными фотографиями и видео. Нередко подписчики акцентируют внимание на чрезмерной откровенности "слишком маленьких купальников" и критикуют кумира за сюжеты практически в обнаженном виде.В субботу, 21-го марта Наталья Рудова опубликовала серию фотографий с разделе stories, продемонстрировав бежевое короткое платье, что в свою очередь тут же вызвало волну негатива со стороны пользователей Instagram. За компанию с актрисой на снимке запечатлена гражданская жена рэп-исполнителя Тимати – Анастастия Решетова. Она также выбрала подобный наряд, но красного цвета.В то же время, несмотря на критику, находится немало фанатов, которые оставляют сотни комментариев с комплиментами адресованными Наталье Рудовой и просьбами "снова разнообразить" их ленту.