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Наталья Рудова и Анастасия Решетова устроили фотосессию в откровенных нарядах

Российская актриса Наталья Рудова в очередной раз продемонстрировала откровенный наряд вместе с Анастасией Решетовой. Она опубликовала совместную фотографию в stories личного блога Instagram.
Наталья Рудова и Анастасия Решетова устроили фотосессию в откровенных нарядах

36-летняя актриса стала особенно популярной после ролей в сериале «Татьянин день» и в комедии «Универ. Новая общага». Также Наталья Рудова активно пользуется социальными сетями и делится с поклонниками разными фотографиями и видео. Нередко подписчики акцентируют внимание на чрезмерной откровенности "слишком маленьких купальников" и критикуют кумира за сюжеты практически в обнаженном виде.

В субботу, 21-го марта Наталья Рудова опубликовала серию фотографий с разделе stories, продемонстрировав бежевое короткое платье, что в свою очередь тут же вызвало волну негатива со стороны пользователей Instagram. За компанию с актрисой на снимке запечатлена гражданская жена рэп-исполнителя Тимати – Анастастия Решетова. Она также выбрала подобный наряд, но красного цвета.

В то же время, несмотря на критику, находится немало фанатов, которые оставляют сотни комментариев с комплиментами адресованными Наталье Рудовой и просьбами "снова разнообразить" их ленту.

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:53

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