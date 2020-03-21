АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Специалисты рассказали о цене лучших советских автомобилей в 2020 году

Эксперты издания «РГ» решили выяснить, сколько бы стоили лучшие автомобили, выпускаемые советским автопромом, если перевести их ценники в рублевый эквивалент 2020 года. Для этого авторы исследования решили ориентироваться на размер прожиточного минимума разных лет.
Специалисты рассказали о цене лучших советских автомобилей в 2020 году

Как выяснилось, при таких расчетах один советский рубль будет равен примерно 279-280 нынешним рублям. Если взять эти данные за основу, выходит, что один из признанных советских бестселлеров ВАЗ-2101, который в 1975 году можно было купить за 5620 рублей, на данный момент стоил бы 1,47 миллиона. За эту сумму сегодня можно приобрести одну из топовых комплектаций Renault Arkana или более доступную версию Skoda Octavia. Знаменитый «ушастый» Запорожец обошелся бы современникам почти в 839 тысяч рублей, то есть стоил бы столько же, сколько и топовая версия Renault Sandero или средняя комплектация кроссового исполнения этого автомобиля.

Дороже всего в 1970 году советскому гражданину приходилось платить за культовую «Волгу» ГАЗ-21 стоимостью 8500 рублей, что эквивалентно почти 2,38 миллионам рублей сегодня. За эти средства в России сейчас можно приобрести Nissan Qashqai, Hyundai Elantra или Kia Cerato.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Директор ГАОУ Московской области Дмитрий Белоусов рассказал, как настроить ребенка на дистанционное обучение во время…
Компания JAC привезет в Россию сразу несколько…
Депутат Госдумы Наталья Поклонская самоизолировалась вместе с котом на время…
Недорогой смартфон Honor Play 9A полностью…
Специалисты рассказали о комнатных растениях, имеющих "денежную"…
Специалисты рассказали о цене лучших советских автомобилей в 2020…
Наталья Рудова и Анастасия Решетова устроили фотосессию в откровенных …
Ботаники назвали 5 опасных растений, которые нельзя держать в…
Священнослужители рассказали, что надо сделать людям в родительскую субботу Великого…
Звезда «Дом-2» Саша Артёмова пожаловалась на скверный характер…
"Имбирь, лимон, зелень, три зубчика молодого чеснока": Анна Седокова поделилась рецептом шота для…
Исследователям удалось отправить сообщение со смартфона из…
"Пусть нация будет здоровой и процветающей": Димаш Кудайберген поздравил своих слушателей с праздником…
Психологи нашли взаимосвязь между чувством счастья и здоровьем…
Судя по новому фото, безответственную звезду «Дом-2» Алену Рапунцель не волнует…
Умер известный американский кантри-певец Кенни…
Эндокринологи разделили сахарный диабет первого типа на две…
«Пьяный папа - добрый папа»: Подольская показала, как Пресняков развлекается с ребенком во время…
Флагманский смартфон Redmi K30 Pro оснастили уникальными беспроводными…
"Уж больно болеть не хочется": Дмитрий Маликов впервые вышел в город в защитной…
В Грузии из-за пандемии короновируса объявлено чрезвычайное…
Победившая рак звезда «Дом-2» Елена Степунина прошла новое обследование на…
В Сети обсуждают танец Надежды Бабкиной перед Александром…
Российские ученые разработали новую технологию йогурта для укрепления…
Джиган устроил гонки на гидроцикле во время карантина в…
Поклонники не узнали Татьяну Догилеву из-за сильно располневшей…
«Снявшую порчу» у омской пенсионерки целительницу задержали в…
Анна Заворотнюк: "Цвет отражает эмоциональное, душевное и духовное состояние нашего…
Просмотреть все новости