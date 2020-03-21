Специалисты рассказали о цене лучших советских автомобилей в 2020 году





Как выяснилось, при таких расчетах один советский рубль будет равен примерно 279-280 нынешним рублям. Если взять эти данные за основу, выходит, что один из признанных советских бестселлеров ВАЗ-2101, который в 1975 году можно было купить за 5620 рублей, на данный момент стоил бы 1,47 миллиона. За эту сумму сегодня можно приобрести одну из топовых комплектаций Renault Arkana или более доступную версию Skoda Octavia. Знаменитый «ушастый» Запорожец обошелся бы современникам почти в 839 тысяч рублей, то есть стоил бы столько же, сколько и топовая версия Renault Sandero или средняя комплектация кроссового исполнения этого автомобиля.Дороже всего в 1970 году советскому гражданину приходилось платить за культовую «Волгу» ГАЗ-21 стоимостью 8500 рублей, что эквивалентно почти 2,38 миллионам рублей сегодня. За эти средства в России сейчас можно приобрести Nissan Qashqai, Hyundai Elantra или Kia Cerato.