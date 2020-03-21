Ботаники назвали 5 опасных растений, которые нельзя держать в квартире





Первым растением, названным не просто опасным, а ядовитым, является олеандр обыкновенный. Несмотря на красоту цветков и насыщенность их окраса, все части ствола от корней до лепестков могут буквально ослепить человека своим токсичным соком, а его аромат ухудшает самочувствие, вызывает головокружение и тошноту. Подобным образом влияет красочная азалия, однако кроме симптомов отравление, ее листья, попадая в любой организм, в том числе и домашних животных, вызывают судороги.Сок вечнозеленой монстеры, раскидистые листья которой так часто украшают квартиры и дома любителей домашнего сада, при внешнем воздействии оставляет сильные ожоги на коже, а при внутреннем – отравление и диарею. Не менее опасной оказалась примула, более известная как «талисман счастья». Ворсинки, покрывающие листья растения, провоцируют приступ астмы и другие аллергические реакции, включая дерматит. В то же время ядовитые вещества, выделяющиеся в период цветения, вызывают тошноту и головокружение.Напоследок биологи рассказали о представителе кактусовых – трихоцереусе, который впечатляет многих любителей флоры крупными белыми цветами, растущими среди длинных сухих иголок. Однако экзотическое растение настолько ядовито, что от одного прикосновения к нему ЦНС человека необратимо поражается. Еще более трагические последствия могут быть в случае попадания сока непосредственно внутрь пищеварительной системы или кровотока.