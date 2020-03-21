АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Ботаники назвали 5 опасных растений, которые нельзя держать в квартире

Ботаники назвали 5 опасных растений, которые нельзя держать в квартире. Как выяснилось, яркие и привлекающие внимание цветы, представляют угрозу для здоровья человека.
Ботаники назвали 5 опасных растений, которые нельзя держать в квартире

Первым растением, названным не просто опасным, а ядовитым, является олеандр обыкновенный. Несмотря на красоту цветков и насыщенность их окраса, все части ствола от корней до лепестков могут буквально ослепить человека своим токсичным соком, а его аромат ухудшает самочувствие, вызывает головокружение и тошноту. Подобным образом влияет красочная азалия, однако кроме симптомов отравление, ее листья, попадая в любой организм, в том числе и домашних животных, вызывают судороги.

Сок вечнозеленой монстеры, раскидистые листья которой так часто украшают квартиры и дома любителей домашнего сада, при внешнем воздействии оставляет сильные ожоги на коже, а при внутреннем – отравление и диарею. Не менее опасной оказалась примула, более известная как «талисман счастья». Ворсинки, покрывающие листья растения, провоцируют приступ астмы и другие аллергические реакции, включая дерматит. В то же время ядовитые вещества, выделяющиеся в период цветения, вызывают тошноту и головокружение.

Напоследок биологи рассказали о представителе кактусовых – трихоцереусе, который впечатляет многих любителей флоры крупными белыми цветами, растущими среди длинных сухих иголок. Однако экзотическое растение настолько ядовито, что от одного прикосновения к нему ЦНС человека необратимо поражается. Еще более трагические последствия могут быть в случае попадания сока непосредственно внутрь пищеварительной системы или кровотока.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Директор ГАОУ Московской области Дмитрий Белоусов рассказал, как настроить ребенка на дистанционное обучение во время…
Компания JAC привезет в Россию сразу несколько…
Депутат Госдумы Наталья Поклонская самоизолировалась вместе с котом на время…
Недорогой смартфон Honor Play 9A полностью…
Специалисты рассказали о комнатных растениях, имеющих "денежную"…
Специалисты рассказали о цене лучших советских автомобилей в 2020…
Наталья Рудова и Анастасия Решетова устроили фотосессию в откровенных …
Ботаники назвали 5 опасных растений, которые нельзя держать в…
Священнослужители рассказали, что надо сделать людям в родительскую субботу Великого…
Звезда «Дом-2» Саша Артёмова пожаловалась на скверный характер…
"Имбирь, лимон, зелень, три зубчика молодого чеснока": Анна Седокова поделилась рецептом шота для…
Исследователям удалось отправить сообщение со смартфона из…
"Пусть нация будет здоровой и процветающей": Димаш Кудайберген поздравил своих слушателей с праздником…
Психологи нашли взаимосвязь между чувством счастья и здоровьем…
Судя по новому фото, безответственную звезду «Дом-2» Алену Рапунцель не волнует…
Умер известный американский кантри-певец Кенни…
Эндокринологи разделили сахарный диабет первого типа на две…
«Пьяный папа - добрый папа»: Подольская показала, как Пресняков развлекается с ребенком во время…
Флагманский смартфон Redmi K30 Pro оснастили уникальными беспроводными…
"Уж больно болеть не хочется": Дмитрий Маликов впервые вышел в город в защитной…
В Грузии из-за пандемии короновируса объявлено чрезвычайное…
Победившая рак звезда «Дом-2» Елена Степунина прошла новое обследование на…
В Сети обсуждают танец Надежды Бабкиной перед Александром…
Российские ученые разработали новую технологию йогурта для укрепления…
Джиган устроил гонки на гидроцикле во время карантина в…
Поклонники не узнали Татьяну Догилеву из-за сильно располневшей…
«Снявшую порчу» у омской пенсионерки целительницу задержали в…
Анна Заворотнюк: "Цвет отражает эмоциональное, душевное и духовное состояние нашего…
Просмотреть все новости