АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Священнослужители рассказали, что надо сделать людям в родительскую субботу Великого поста

Священнослужители рассказали, как следует отмечать родительскую субботу третьей седмицы Великого поста. Кроме того, они дали советы православным, которые не смогут посетить храм в этот день.

Как утверждают церковнослужители, смысл Великого поста заключается в очищении не только тела, но и души. В этот период нужно думать о том, что вечно, а также молить Господа о прощении грехов тех, кто почил с миром. Именно для этого была выделен особый день – родительская суббота.

В этот церковный праздник православные христиане поминают усопших и молятся за очищение душ умерших, чтобы те получили прощение Всевышнего. Подобный день служители церкви называют панихидой и проводят соответствующую службу: во время песнопений упоминают имена упокоившихся с миром, написанные прихожанами на листках бумаги, и обращаются к Богу с просьбами помиловать их.

Священнослужители отмечают, что по традиции, после службы в церкви, нужно пойти на кладбище и навести порядок на могилах тех, о ком были вознесены молитвы. Если же возможности посетить храм нет, можно помолиться и дома: прочесть «Отче наш» и попросить Всевышнего простить грехи умерших близких.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Директор ГАОУ Московской области Дмитрий Белоусов рассказал, как настроить ребенка на дистанционное обучение во время…
Компания JAC привезет в Россию сразу несколько…
Депутат Госдумы Наталья Поклонская самоизолировалась вместе с котом на время…
Недорогой смартфон Honor Play 9A полностью…
Специалисты рассказали о комнатных растениях, имеющих "денежную"…
Специалисты рассказали о цене лучших советских автомобилей в 2020…
Наталья Рудова и Анастасия Решетова устроили фотосессию в откровенных …
Ботаники назвали 5 опасных растений, которые нельзя держать в…
Священнослужители рассказали, что надо сделать людям в родительскую субботу Великого…
Звезда «Дом-2» Саша Артёмова пожаловалась на скверный характер…
"Имбирь, лимон, зелень, три зубчика молодого чеснока": Анна Седокова поделилась рецептом шота для…
Исследователям удалось отправить сообщение со смартфона из…
"Пусть нация будет здоровой и процветающей": Димаш Кудайберген поздравил своих слушателей с праздником…
Психологи нашли взаимосвязь между чувством счастья и здоровьем…
Судя по новому фото, безответственную звезду «Дом-2» Алену Рапунцель не волнует…
Умер известный американский кантри-певец Кенни…
Эндокринологи разделили сахарный диабет первого типа на две…
«Пьяный папа - добрый папа»: Подольская показала, как Пресняков развлекается с ребенком во время…
Флагманский смартфон Redmi K30 Pro оснастили уникальными беспроводными…
"Уж больно болеть не хочется": Дмитрий Маликов впервые вышел в город в защитной…
В Грузии из-за пандемии короновируса объявлено чрезвычайное…
Победившая рак звезда «Дом-2» Елена Степунина прошла новое обследование на…
В Сети обсуждают танец Надежды Бабкиной перед Александром…
Российские ученые разработали новую технологию йогурта для укрепления…
Джиган устроил гонки на гидроцикле во время карантина в…
Поклонники не узнали Татьяну Догилеву из-за сильно располневшей…
«Снявшую порчу» у омской пенсионерки целительницу задержали в…
Анна Заворотнюк: "Цвет отражает эмоциональное, душевное и духовное состояние нашего…
Просмотреть все новости