Священнослужители рассказали, что надо сделать людям в родительскую субботу Великого поста





Как утверждают церковнослужители, смысл Великого поста заключается в очищении не только тела, но и души. В этот период нужно думать о том, что вечно, а также молить Господа о прощении грехов тех, кто почил с миром. Именно для этого была выделен особый день – родительская суббота.В этот церковный праздник православные христиане поминают усопших и молятся за очищение душ умерших, чтобы те получили прощение Всевышнего. Подобный день служители церкви называют панихидой и проводят соответствующую службу: во время песнопений упоминают имена упокоившихся с миром, написанные прихожанами на листках бумаги, и обращаются к Богу с просьбами помиловать их.Священнослужители отмечают, что по традиции, после службы в церкви, нужно пойти на кладбище и навести порядок на могилах тех, о ком были вознесены молитвы. Если же возможности посетить храм нет, можно помолиться и дома: прочесть «Отче наш» и попросить Всевышнего простить грехи умерших близких.