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Исследователям удалось отправить сообщение со смартфона из космоса

Специалисты компании Lynk провели в космосе необычный эксперимент с использованием собственной спутниковой группировки. В результате исследователи даже сумели отправить небольшое сообщение со стандартного смартфона через спутник на Землю.
Исследователям удалось отправить сообщение со смартфона из космоса

Спутниковые телефоны существуют уже довольно давно, однако они являются очень дорогими и имеют несколько иной принцип работы, существенно отличаясь от привычных большинству людей смартфонов. Теперь же компании Lynk впервые удалось использовать обычный гаджет для того, чтобы передать сообщение с земной орбиты непосредственно на саму Землю. В своем заявлении представители компании отмечают, что они установили спутник со смартфоном в правильное положение. Этот шаг позволил наладить между устройствами стабильную связь по стандарту 2G. Также сообщается, что созданная таким образом сеть работает в обоих направлениях, то есть сообщение можно отправить со смартфона в любой другое место.

По словам главы компании Чарльза Миллера, разработчику давно было известно о потенциальном существовании такой возможности, однако проверить и доказать ее экспериментальным путем удалось впервые, сообщает издание «Слово и дело».

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:24

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