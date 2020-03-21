Исследователям удалось отправить сообщение со смартфона из космоса
Специалисты компании Lynk провели в космосе необычный эксперимент с использованием собственной спутниковой группировки. В результате исследователи даже сумели отправить небольшое сообщение со стандартного смартфона через спутник на Землю.
Спутниковые телефоны существуют уже довольно давно, однако они являются очень дорогими и имеют несколько иной принцип работы, существенно отличаясь от привычных большинству людей смартфонов. Теперь же компании Lynk впервые удалось использовать обычный гаджет для того, чтобы передать сообщение с земной орбиты непосредственно на саму Землю. В своем заявлении представители компании отмечают, что они установили спутник со смартфоном в правильное положение. Этот шаг позволил наладить между устройствами стабильную связь по стандарту 2G. Также сообщается, что созданная таким образом сеть работает в обоих направлениях, то есть сообщение можно отправить со смартфона в любой другое место.
По словам главы компании Чарльза Миллера, разработчику давно было известно о потенциальном существовании такой возможности, однако проверить и доказать ее экспериментальным путем удалось впервые, сообщает издание «Слово и дело».
Спутниковые телефоны существуют уже довольно давно, однако они являются очень дорогими и имеют несколько иной принцип работы, существенно отличаясь от привычных большинству людей смартфонов. Теперь же компании Lynk впервые удалось использовать обычный гаджет для того, чтобы передать сообщение с земной орбиты непосредственно на саму Землю. В своем заявлении представители компании отмечают, что они установили спутник со смартфоном в правильное положение. Этот шаг позволил наладить между устройствами стабильную связь по стандарту 2G. Также сообщается, что созданная таким образом сеть работает в обоих направлениях, то есть сообщение можно отправить со смартфона в любой другое место.
По словам главы компании Чарльза Миллера, разработчику давно было известно о потенциальном существовании такой возможности, однако проверить и доказать ее экспериментальным путем удалось впервые, сообщает издание «Слово и дело».
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:24