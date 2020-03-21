АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Победившая рак звезда «Дом-2» Елена Степунина прошла новое обследование на онкологию

Бывшая участница скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Елена Степунина достаточно пристально следить за состоянием своего здоровья. После сдачи анализов она всегда с нетерпением ждет их результатов.

Победившая рак звезда «Дом-2» Елена Степунина прошла новое обследование на онкологию

Чуть раньше у Елены Степуниной получилось победить онкологию. Однако риск, что болезнь может вновь к ней вернутся, пока все еще остается. В итоге девушка ждет результатов очередных анализов всегда немного с опаской.

Так, одни из последних анализов Елена сдала совсем недавно. Что они показали, Степунина разместила в личном аккаунте Instagram в stories. Девушка отметила, что на данный момент в ее организме никаких отклонений обнаружено не было.

Поклонники звезды «Дом-2» Елены Степуниной тут же начали писать ей радостные комментарии и говорить о том, что желают ей, чтобы и в дальнейшем у нее было все хорошо со здоровьем.


Елена часто говорит о том, что перед обследованием ей тяжело побороть волнение, а иногда у нее даже поднимается температура. Стоит отметить, злокачественную опухоль у Елены обнаружили два года назад после того, как она родила сына. После длительного курса лечения у девушки получилось побороть болезнь.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:29

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Пусть нация будет здоровой и процветающей": Димаш Кудайберген поздравил своих слушателей с праздником…
Психологи нашли взаимосвязь между чувством счастья и здоровьем…
Судя по новому фото, безответственную звезду «Дом-2» Алену Рапунцель не волнует…
Умер известный американский кантри-певец Кенни…
Эндокринологи разделили сахарный диабет первого типа на две…
«Пьяный папа - добрый папа»: Подольская показала, как Пресняков развлекается с ребенком во время…
Флагманский смартфон Redmi K30 Pro оснастили уникальными беспроводными…
"Уж больно болеть не хочется": Дмитрий Маликов впервые вышел в город в защитной…
В Грузии из-за пандемии короновируса объявлено чрезвычайное…
Победившая рак звезда «Дом-2» Елена Степунина прошла новое обследование на…
В Сети обсуждают танец Надежды Бабкиной перед Александром…
Российские ученые разработали новую технологию йогурта для укрепления…
Джиган устроил гонки на гидроцикле во время карантина в…
Поклонники не узнали Татьяну Догилеву из-за сильно располневшей…
«Снявшую порчу» у омской пенсионерки целительницу задержали в…
Анна Заворотнюк: "Цвет отражает эмоциональное, душевное и духовное состояние нашего…
Татьяна Абрамова молилась за жизнь любимого человека во время его…
Гибридная версия Suzuki Swift Sport появилась в…
«Обречен и не интересен»: Андрей Разин поставил крест на музыкальной карьере…
Назван ТОП-5 самых доступных классических универсалов на российском…
Лолита Милявская о Лере Кудрявцевой: "Обломала" многим желание увеличивать…
«Роспотребнадзор» передал тест-системы на коронавирус 13 странам, включая…
Мировая премьера седана Genesis G80 назначена на 30…
"Карантин диктует свои законы": Александр Васильев проведет трансляцию экскурсии по выставке "120 лет русской моды в…
Звезда «Дом-2» Ксения Шаповал шокирована собственным…
Ученые сделали прорыв в понимании источника тремора…
Эвелина Бледанс отменила мероприятие для детей с синдромом Дауна из-за…
Звезда «Дом-2» Витя Шароваров отреагировал на намерение Саши Шевы вернуться на…
Просмотреть все новости