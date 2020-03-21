Победившая рак звезда «Дом-2» Елена Степунина прошла новое обследование на онкологию





Чуть раньше у Елены Степуниной получилось победить онкологию. Однако риск, что болезнь может вновь к ней вернутся, пока все еще остается. В итоге девушка ждет результатов очередных анализов всегда немного с опаской.Так, одни из последних анализов Елена сдала совсем недавно. Что они показали, Степунина разместила в личном аккаунте Instagram в stories. Девушка отметила, что на данный момент в ее организме никаких отклонений обнаружено не было.Поклонники звезды «Дом-2» Елены Степуниной тут же начали писать ей радостные комментарии и говорить о том, что желают ей, чтобы и в дальнейшем у нее было все хорошо со здоровьем.Елена часто говорит о том, что перед обследованием ей тяжело побороть волнение, а иногда у нее даже поднимается температура. Стоит отметить, злокачественную опухоль у Елены обнаружили два года назад после того, как она родила сына. После длительного курса лечения у девушки получилось побороть болезнь.