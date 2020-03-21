"Имбирь, лимон, зелень, три зубчика молодого чеснока": Анна Седокова поделилась рецептом шота для иммунитета

Анна Седокова разместила видео, на котором ее возлюбленный Янис Тимма выпивает оздоровительный шот. В комментарии исполнительница рассказала, что всегда хотела готовить дома напитки для иммунитета. При этом знаменитость отмечает, что раньше на это не было времени, но во время карантина она может себе это позволить. Анна Седокова отметила, что главными ингредиентами стали имбирь, лимон и зелень, но сегодня она добавила ещё три зубчика молодого чеснока, щепотку кайенского перца и куркуму.Певица рассказала, что пряность карри выводит лишнюю воду из организма, уменьшает отеки при артрите. Также куркума блокирует раковые клетки, помогает бороться с вирусами и плохими бактериями, поэтому приправа полезна при различных воспалительных процессах. В конце Анна Седокова отметила, что в Калифорнии такие шоты продаются в маленьких бутылочках в крупных спорт клубах и магазинах со здоровой едой.