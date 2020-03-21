АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

"Имбирь, лимон, зелень, три зубчика молодого чеснока": Анна Седокова поделилась рецептом шота для иммунитета

Анна Седокова поделилась со своими фанатами в Instagram рецептом шота для иммунитета. Исполнительница рассказала, что ингредиентами стали имбирь, лимон, зелень, три зубчика молодого чеснока.
"Имбирь, лимон, зелень, три зубчика молодого чеснока": Анна Седокова поделилась рецептом шота для иммунитета

Анна Седокова разместила видео, на котором ее возлюбленный Янис Тимма выпивает оздоровительный шот. В комментарии исполнительница рассказала, что всегда хотела готовить дома напитки для иммунитета. При этом знаменитость отмечает, что раньше на это не было времени, но во время карантина она может себе это позволить. Анна Седокова отметила, что главными ингредиентами стали имбирь, лимон и зелень, но сегодня она добавила ещё три зубчика молодого чеснока, щепотку кайенского перца и куркуму.

Певица рассказала, что пряность карри выводит лишнюю воду из организма, уменьшает отеки при артрите. Также куркума блокирует раковые клетки, помогает бороться с вирусами и плохими бактериями, поэтому приправа полезна при различных воспалительных процессах. В конце Анна Седокова отметила, что в Калифорнии такие шоты продаются в маленьких бутылочках в крупных спорт клубах и магазинах со здоровой едой.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Директор ГАОУ Московской области Дмитрий Белоусов рассказал, как настроить ребенка на дистанционное обучение во время…
Компания JAC привезет в Россию сразу несколько…
Депутат Госдумы Наталья Поклонская самоизолировалась вместе с котом на время…
Недорогой смартфон Honor Play 9A полностью…
Специалисты рассказали о комнатных растениях, имеющих "денежную"…
Специалисты рассказали о цене лучших советских автомобилей в 2020…
Наталья Рудова и Анастасия Решетова устроили фотосессию в откровенных …
Ботаники назвали 5 опасных растений, которые нельзя держать в…
Священнослужители рассказали, что надо сделать людям в родительскую субботу Великого…
Звезда «Дом-2» Саша Артёмова пожаловалась на скверный характер…
"Имбирь, лимон, зелень, три зубчика молодого чеснока": Анна Седокова поделилась рецептом шота для…
Исследователям удалось отправить сообщение со смартфона из…
"Пусть нация будет здоровой и процветающей": Димаш Кудайберген поздравил своих слушателей с праздником…
Психологи нашли взаимосвязь между чувством счастья и здоровьем…
Судя по новому фото, безответственную звезду «Дом-2» Алену Рапунцель не волнует…
Умер известный американский кантри-певец Кенни…
Эндокринологи разделили сахарный диабет первого типа на две…
«Пьяный папа - добрый папа»: Подольская показала, как Пресняков развлекается с ребенком во время…
Флагманский смартфон Redmi K30 Pro оснастили уникальными беспроводными…
"Уж больно болеть не хочется": Дмитрий Маликов впервые вышел в город в защитной…
В Грузии из-за пандемии короновируса объявлено чрезвычайное…
Победившая рак звезда «Дом-2» Елена Степунина прошла новое обследование на…
В Сети обсуждают танец Надежды Бабкиной перед Александром…
Российские ученые разработали новую технологию йогурта для укрепления…
Джиган устроил гонки на гидроцикле во время карантина в…
Поклонники не узнали Татьяну Догилеву из-за сильно располневшей…
«Снявшую порчу» у омской пенсионерки целительницу задержали в…
Анна Заворотнюк: "Цвет отражает эмоциональное, душевное и духовное состояние нашего…
Просмотреть все новости