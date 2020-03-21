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Психологи нашли взаимосвязь между чувством счастья и здоровьем человека

Психологи рассказали, что существует взаимосвязь между ощущением счастья и здоровьем человека. Они отмечают, благодаря этому чувству человек продлевает себе жизнь.

Бывший президент ассоциации психологов США Мартин Селигман отмечает, чувство счастья помогает укрепить иммунную и нервную системы. Положительные эмоции способствуют продлению жизни, оказывают влияние на принятие важных решений, которые касаются общения с противоположным полом, и сказываются на общем состоянии человека. Специалисты провели опрос, показавший, что большинство опрошенных выбирали счастье, а не здоровье. Психологи считают, данные факторы не стоит разделять.

Люди, не испытывающие положительные эмоции, менее стрессоустойчивые, подвергаются возникновению депрессии и ощущению тревожности. Это может плохо сказываться на здоровье человека. Специалисты рассказали о способах, помогающих людям почувствовать себя счастливыми. Необходимо правильно питаться, проявлять физическую активность, уделять время любимому делу, прогуливаться на свежем воздухе, совершать медитации, общаться с родными и близкими, друзьями. Также необходимо уменьшить количество времени, которое тратится на социальные сети, поскольку в таких случаях человек, наблюдая за идеальной жизнью незнакомых людей, сравнивает её со своей, и это приводит к негативным последствиям, отражающимся на эмоциях.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:16

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