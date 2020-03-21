Эндокринологи разделили сахарный диабет первого типа на две болезни





В рамках научной работы ученые провели тщательный анализ 130 образцов ткани поджелудочной железы пациентов до 18 лет с сахарным диабетом первого типа. Как выяснилось, все фрагменты условно разделялись по морфологическому паттерну или так называемой совокупности этиологических механизмов проинсулина. Первая группа тканей, принадлежащих детям до 7-ми лет, проходила характерный биосинтез полипептида, в то время как клетки подростков старше 13-ти лет теряли способность к полной модификации в инсулин.Кроме того, период полураспада полипептида второй группы образцов оказался дольше, чем в тканях поджелудочной железы пациентов до 7-ми лет. В результате анализа, ученые подытожили, что существует два различных вида сахарного диабета первого типа, в зависимости от гистологии и патоморфологической картины. Немаловажным фактором является возраст человека, в котором ему был поставлен диагноз.Как известно, эндокринологи в США и Европе уже рассматривают проинсулин крови в качестве характеристики состояние β-клеток поджелудочной железы для выяснения этиологии болезни.