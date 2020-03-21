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Эндокринологи разделили сахарный диабет первого типа на две болезни

Группа европейских эндокринологов разделила сахарный диабет первого типа на две отдельные болезни. Международное научное издание Diabetologia опубликовало новые исследования патоморфологических изменений поджелудочной железы, подтверждающих два эндотипа.
Эндокринологи разделили сахарный диабет первого типа на две болезни

В рамках научной работы ученые провели тщательный анализ 130 образцов ткани поджелудочной железы пациентов до 18 лет с сахарным диабетом первого типа. Как выяснилось, все фрагменты условно разделялись по морфологическому паттерну или так называемой совокупности этиологических механизмов проинсулина. Первая группа тканей, принадлежащих детям до 7-ми лет, проходила характерный биосинтез полипептида, в то время как клетки подростков старше 13-ти лет теряли способность к полной модификации в инсулин.

Кроме того, период полураспада полипептида второй группы образцов оказался дольше, чем в тканях поджелудочной железы пациентов до 7-ми лет. В результате анализа, ученые подытожили, что существует два различных вида сахарного диабета первого типа, в зависимости от гистологии и патоморфологической картины. Немаловажным фактором является возраст человека, в котором ему был поставлен диагноз.

Как известно, эндокринологи в США и Европе уже рассматривают проинсулин крови в качестве характеристики состояние β-клеток поджелудочной железы для выяснения этиологии болезни.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:00

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