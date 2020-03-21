Умер известный американский кантри-певец Кенни Роджерс





20 марта 2020 года не стало обладателя премии «Грэмми» за лучший мужской вокал в стиле кантри Кенни Роджерса. Как сообщили члены семьи популярного исполнителя, смерть звезды эстрады наступила в результате естественных причин. Рядом с ним в этот момент находились друзья, близкие и медицинский персонал хосписа.Кенни Роджерс начал свою карьеру еще в средине 50-х, однако популярность пришла к нему лишь спустя два десятка лет. После того, как кантри-рок-трио The First Edition, частью которого был певец, распалось, он начал сольную карьеру и достиг немалого успеха. Исполнитель записал композицию «Lucille», занявшую первое место в ТОПах двадцати стран, и получил знаковую музыкальную премию за ее исполнение. Далее было сотрудничество с такими популярными кантри-исполнителями как Долли Партон и Шина Истон, а также работа с продюсерами Дэвидом Фостером и Джорджем Мартином, запись большого количества синглов и альбомов и завоевание ряда наград.Любовные баллады Роджерса были популярны вплоть до 90-х, однако после его музыкальная карьера пошла на спад. Причиной стал преклонный возраст кантри-певца, а также конкуренция со стороны новых звезд эстрады.