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Умер известный американский кантри-певец Кенни Роджерс

На 81-м году жизни умер известный американский кантри-певец Кенни Роджерс. Об этом сообщили близкие звезды, разместив соответствующий пост на его странице в Twitter.
Умер известный американский кантри-певец Кенни Роджерс

20 марта 2020 года не стало обладателя премии «Грэмми» за лучший мужской вокал в стиле кантри Кенни Роджерса. Как сообщили члены семьи популярного исполнителя, смерть звезды эстрады наступила в результате естественных причин. Рядом с ним в этот момент находились друзья, близкие и медицинский персонал хосписа.

Кенни Роджерс начал свою карьеру еще в средине 50-х, однако популярность пришла к нему лишь спустя два десятка лет. После того, как кантри-рок-трио The First Edition, частью которого был певец, распалось, он начал сольную карьеру и достиг немалого успеха. Исполнитель записал композицию «Lucille», занявшую первое место в ТОПах двадцати стран, и получил знаковую музыкальную премию за ее исполнение. Далее было сотрудничество с такими популярными кантри-исполнителями как Долли Партон и Шина Истон, а также работа с продюсерами Дэвидом Фостером и Джорджем Мартином, запись большого количества синглов и альбомов и завоевание ряда наград.

Любовные баллады Роджерса были популярны вплоть до 90-х, однако после его музыкальная карьера пошла на спад. Причиной стал преклонный возраст кантри-певца, а также конкуренция со стороны новых звезд эстрады.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:05

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