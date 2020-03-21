"Пусть нация будет здоровой и процветающей": Димаш Кудайберген поздравил своих слушателей с праздником Наурыз

Димаш Кудайберген опубликовал фотографию, на которой написано "Наурыз кутты болсын". В комментарии исполнитель на трех разных языках поздравил своих преданных поклонников со всего мира с праздником. Казахский певец написал, что на протяжении многих столетий его народ отмечает великий праздник нации - Новый год. Димаш Кудайберген отметил, что этот праздник является общим для всей нации и имеет очень важное значение.Исполнитель пожелал, чтобы этот день подарил его слушателям по всему миру единство, процветание, благополучие, мир, счастье и любовь в каждую семью. Также он написал: "Пусть нация будет здоровой и процветающей!". Димаш Кудайберген добавил, что сейчас трудное время и он предлагает всем вместе преодолеть трагедию и провести год с радостью. Подписчики поблагодарили певца за поздравления и пожелали ему успеха и здоровья.