Флагманский смартфон Redmi K30 Pro оснастили уникальными беспроводными технологиями





Как оказалось, новый Redmi K30 Pro не просто поддерживает передовой стандарт беспроводной связи Bluetooth 5.1 с максимально низким энергопотреблением, но еще и оснащен технологией Super Bluetooth, которая позволяет расширить радиус действия указанного стандарта связи до нескольких сотен метров. Кроме того, разработчик наделил смартфон технологией Multilink, благодаря чему он может одновременно подключиться сразу к трем сетям связи - Wi-Fi, 4G и 5G. Работая одновременно в трех каналах связи, гаджет обеспечит пользователя максимально стабильным соединением и высокой скоростью передачи данных.Ранее также стало известно, что Redmi K30 Pro имеет довольно плотную компоновку материнской платы, а также отличается весьма доступным ценником, став самым недорогим смартфоном, построенным на базе топового процессора Snapdragon 865.