Флагманский смартфон Redmi K30 Pro оснастили уникальными беспроводными технологиями
Компания Redmi продолжает рассекречивать подробности своего нового флагманского смартфона K30 Pro. Премьера новинки назначена на начало будущей недели, а о ней уже известно довольно много. К примеру, недавно производитель решил рассказать об уникальных беспроводных технологиях, которыми может похвастать грядущий дебютант.
Как оказалось, новый Redmi K30 Pro не просто поддерживает передовой стандарт беспроводной связи Bluetooth 5.1 с максимально низким энергопотреблением, но еще и оснащен технологией Super Bluetooth, которая позволяет расширить радиус действия указанного стандарта связи до нескольких сотен метров. Кроме того, разработчик наделил смартфон технологией Multilink, благодаря чему он может одновременно подключиться сразу к трем сетям связи - Wi-Fi, 4G и 5G. Работая одновременно в трех каналах связи, гаджет обеспечит пользователя максимально стабильным соединением и высокой скоростью передачи данных.
Ранее также стало известно, что Redmi K30 Pro имеет довольно плотную компоновку материнской платы, а также отличается весьма доступным ценником, став самым недорогим смартфоном, построенным на базе топового процессора Snapdragon 865.
Как оказалось, новый Redmi K30 Pro не просто поддерживает передовой стандарт беспроводной связи Bluetooth 5.1 с максимально низким энергопотреблением, но еще и оснащен технологией Super Bluetooth, которая позволяет расширить радиус действия указанного стандарта связи до нескольких сотен метров. Кроме того, разработчик наделил смартфон технологией Multilink, благодаря чему он может одновременно подключиться сразу к трем сетям связи - Wi-Fi, 4G и 5G. Работая одновременно в трех каналах связи, гаджет обеспечит пользователя максимально стабильным соединением и высокой скоростью передачи данных.
Ранее также стало известно, что Redmi K30 Pro имеет довольно плотную компоновку материнской платы, а также отличается весьма доступным ценником, став самым недорогим смартфоном, построенным на базе топового процессора Snapdragon 865.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:44