В Грузии из-за пандемии короновируса объявлено чрезвычайное положение





Об этом объявил премьер-министр государства Георгий Гахария в ходе субботнего брифинга. Как отметил в своем заявлении глава исполнительной власти, подобную меру правительство избрало после проведения собрания межведомственной координационной группы.Члены комиссии обсудили существующую на данный момент ситуацию в мире и пришли к определенным выводам по поводу необходимых действий для приостановления распространения коронавируса в стране. Решение, принятое правительством, в ближайшем будущем также должно быть утверждено действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили.На данный момент в стране зафиксировано 47 случает заражения коронавирусной инфекцией. Один из заболевших уже смог победить заболевание и идет на поправку.