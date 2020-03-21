В Грузии из-за пандемии короновируса объявлено чрезвычайное положение
Правительство Грузии решило принять все возможные меры для приостановления распространения пандемии короновируса. С этой целью в стране было объявлено чрезвычайное положение.
Об этом объявил премьер-министр государства Георгий Гахария в ходе субботнего брифинга. Как отметил в своем заявлении глава исполнительной власти, подобную меру правительство избрало после проведения собрания межведомственной координационной группы.
Члены комиссии обсудили существующую на данный момент ситуацию в мире и пришли к определенным выводам по поводу необходимых действий для приостановления распространения коронавируса в стране. Решение, принятое правительством, в ближайшем будущем также должно быть утверждено действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
На данный момент в стране зафиксировано 47 случает заражения коронавирусной инфекцией. Один из заболевших уже смог победить заболевание и идет на поправку.
Об этом объявил премьер-министр государства Георгий Гахария в ходе субботнего брифинга. Как отметил в своем заявлении глава исполнительной власти, подобную меру правительство избрало после проведения собрания межведомственной координационной группы.
Члены комиссии обсудили существующую на данный момент ситуацию в мире и пришли к определенным выводам по поводу необходимых действий для приостановления распространения коронавируса в стране. Решение, принятое правительством, в ближайшем будущем также должно быть утверждено действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
На данный момент в стране зафиксировано 47 случает заражения коронавирусной инфекцией. Один из заболевших уже смог победить заболевание и идет на поправку.
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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:30