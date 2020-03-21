АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

"Уж больно болеть не хочется": Дмитрий Маликов впервые вышел в город в защитной маске

Дмитрий Маликов сообщил своим поклонникам, что впервые вышел в город в защитной маске и одноразовых резиновых перчатках. Также знаменитый композитор отметил, что болеть ему уж точно не хочется.
"Уж больно болеть не хочется": Дмитрий Маликов впервые вышел в город в защитной маске

Накануне Дмитрий Маликов перенес все свои концерты, которые были намечены на апрель и май текущего года из-за запрета на проведение массовых мероприятий. Сегодня исполнитель разместил селфи, сделанное на улице. На фото знаменитость запечатлен в капюшоне, солнцезащитных очках, маске на лице и в резиновых перчатках. В комментарии Дмитрий Маликов написал: "Никогда не думал что буду так в город выходить. Но уж больно болеть не хочется". Также композитор отметил, что такая мера необходима не только для того, чтобы обезопасить себя, а нужна для защиты своих близких людей.

Пользователи написали, что Дмитрий Маликов все делает правильно. Некоторые посоветовали исполнителю вообще не выходить на улицу без необходимости. Фанаты пожелали здоровья знаменитости и его семье. Пост уже набрал почти 5 000 лайков.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Пусть нация будет здоровой и процветающей": Димаш Кудайберген поздравил своих слушателей с праздником…
Психологи нашли взаимосвязь между чувством счастья и здоровьем…
Судя по новому фото, безответственную звезду «Дом-2» Алену Рапунцель не волнует…
Умер известный американский кантри-певец Кенни…
Эндокринологи разделили сахарный диабет первого типа на две…
«Пьяный папа - добрый папа»: Подольская показала, как Пресняков развлекается с ребенком во время…
Флагманский смартфон Redmi K30 Pro оснастили уникальными беспроводными…
"Уж больно болеть не хочется": Дмитрий Маликов впервые вышел в город в защитной…
В Грузии из-за пандемии короновируса объявлено чрезвычайное…
Победившая рак звезда «Дом-2» Елена Степунина прошла новое обследование на…
В Сети обсуждают танец Надежды Бабкиной перед Александром…
Российские ученые разработали новую технологию йогурта для укрепления…
Джиган устроил гонки на гидроцикле во время карантина в…
Поклонники не узнали Татьяну Догилеву из-за сильно располневшей…
«Снявшую порчу» у омской пенсионерки целительницу задержали в…
Анна Заворотнюк: "Цвет отражает эмоциональное, душевное и духовное состояние нашего…
Татьяна Абрамова молилась за жизнь любимого человека во время его…
Гибридная версия Suzuki Swift Sport появилась в…
«Обречен и не интересен»: Андрей Разин поставил крест на музыкальной карьере…
Назван ТОП-5 самых доступных классических универсалов на российском…
Лолита Милявская о Лере Кудрявцевой: "Обломала" многим желание увеличивать…
«Роспотребнадзор» передал тест-системы на коронавирус 13 странам, включая…
Мировая премьера седана Genesis G80 назначена на 30…
"Карантин диктует свои законы": Александр Васильев проведет трансляцию экскурсии по выставке "120 лет русской моды в…
Звезда «Дом-2» Ксения Шаповал шокирована собственным…
Ученые сделали прорыв в понимании источника тремора…
Эвелина Бледанс отменила мероприятие для детей с синдромом Дауна из-за…
Звезда «Дом-2» Витя Шароваров отреагировал на намерение Саши Шевы вернуться на…
Просмотреть все новости