«Пьяный папа - добрый папа»: Подольская показала, как Пресняков развлекается с ребенком во время карантина





Позже в сторис Наталья Подольская отметила, что на самом деле ее супруг был в трезвом состоянии. Видео с играми Владимира Преснякова и сына артистка разместила и в основной ленте. Певец ответил супруге и оправдался, что он «не пил», и причиной домашних развлечений является вовсе не алкоголь.Тому, что родители в самоизоляции из-за коронавируса, особенно радуется сын Артемий. Подольская и Пресняков теперь проводят все свое свободное время дома. Певец любит перевоплощаться в супергероев и устраивать с сыном сражения. Иногда знаменитость проявляет изобретательность и может обойтись даже без специальных нарядов. В этот раз Владимир Пресняков набросил на себя куртку и начал изображать злодея, которого Артемию нужно было победить. В своей роли артист смотрелся очень органично.Летом Подольская и Пресняков отметят десятилетие со дня бракосочетания, а также 5-летний юбилей сына Артемия.