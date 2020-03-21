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«Пьяный папа - добрый папа»: Подольская показала, как Пресняков развлекается с ребенком во время карантина

Наталья Подольская в своем микроблоге Instagram показала, как Владимир Пресняков развлекается вместе с 4-летним сыном Артемием. Домашнее веселье певица прокомментировала надписью «пьяный папа – добрый папа», чем удивила своих подписчиков.
«Пьяный папа - добрый папа»: Подольская показала, как Пресняков развлекается с ребенком во время карантина

Позже в сторис Наталья Подольская отметила, что на самом деле ее супруг был в трезвом состоянии. Видео с играми Владимира Преснякова и сына артистка разместила и в основной ленте. Певец ответил супруге и оправдался, что он «не пил», и причиной домашних развлечений является вовсе не алкоголь.

Тому, что родители в самоизоляции из-за коронавируса, особенно радуется сын Артемий. Подольская и Пресняков теперь проводят все свое свободное время дома. Певец любит перевоплощаться в супергероев и устраивать с сыном сражения. Иногда знаменитость проявляет изобретательность и может обойтись даже без специальных нарядов. В этот раз Владимир Пресняков набросил на себя куртку и начал изображать злодея, которого Артемию нужно было победить. В своей роли артист смотрелся очень органично.



Летом Подольская и Пресняков отметят десятилетие со дня бракосочетания, а также 5-летний юбилей сына Артемия.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:53

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