Анна Заворотнюк: "Цвет отражает эмоциональное, душевное и духовное состояние нашего организма"

Дочь Анастасии Заворотнюк часто общается с фанатами на разные темы. Сегодня она решила обсудить влияние цвета на человека. Анна Заворотнюк рассказала, что одно время ей очень нравился зелёный. Наследница знаменитой актрисы считает, что в тот момент ее организм интуитивно искал спокойствия и равновесия. Анна Заворотнюк рассказала, что синий - тоже очень спокойный, белый - это цвет чистоты, невинности и возвышенности. Фиолетовый считают цветом поэтов, мудрецов и философов, а оранжевый несёт в себе радость.Также дочь Анастасии Заворотнюк отметила, что в темноте зарождается новая жизнь, так что черный считается удивительным, таинственным и загадочным. Красный - это цвет любви, страсти и яркой радости, а желтый - счастья. Анна Заворотнюк сообщила, что любой цвет делает жизнь яркой, наполненной, насыщенной и красивой.