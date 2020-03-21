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В Сети обсуждают танец Надежды Бабкиной перед Александром Буйновым

В Сети опубликовали видео с юбилея Надежды Бабкиной, отметившей праздник в кругу близких. Одним из приглашенных гостей был Александр Буйнов, удостоившийся внимания именинницы во время горячего танца.
В Сети обсуждают танец Надежды Бабкиной перед Александром Буйновым

На днях Надежда Бабкина отметила свое 70-летие, хотя не каждый сможет правильно указать возраст певицы. Знаменитость выглядит не по своим годам и демонстрирует феноменальную бодрость. Накануне в Сети появилось видео с юбилея певицы, собравшее массу положительных отзывов пользователей, а также порядка 11 тысяч просмотров. Мало кого смутила игривость Надежды Бабкиной во время исполнения горячего танца перед Александром Буйновым.

Многим известна популярная композиция Джо Кокера «You can leave your hat on», ставшая еще более популярной благодаря использованию в фильме «9½ недель». Хотя Бабкина перед Буйновым и исполнила под нее танец, больше похожий на показанный в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино. Во всяком случае, именинница показала, что чувствует себя прекрасно, несмотря на возраст.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:22

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