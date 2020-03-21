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Звезда «Дом-2» Ксения Шаповал шокирована собственным весом

Звезда скандального реалити-проекта «Дом-2» Ксения Шаповал пожаловалась, что став на весы пришла в шок. Оказывается ее вес составляет 66 килограммов 600 граммов, что совсем не устраивает брюнетку. В итоге Ксения решила принимать кардинальные меры.

Звезда «Дом-2» Ксения Шаповал шокирована собственным весом

Ксения Шаповал считает, что у нее есть избыточный вес и с ним срочно нужно что-то делать. Об этом звезда телестройки рассказала в личном блоге. Кроме того, она отметила, что готовится к важному событию, но какому именно - пока предпочла оставить в тайне. Так, девушка решила временно ограничить себя в еде, а также отправилась на лимфодренажный массаж. По словам Шаповал, после этой процедуры обычно очень сильно хочется пить.

Фолловеры уверены, что перемены, о которых Ксения Шаповал пока молчит, связаны с ведущим проекта «Дом-2» Владом Кадони. Они думают, что пара вскоре пожениться, ведь Влад уже забрал Ксюшу за периметр, а ранее заявлял, что как только поймет, что между ними все серьезно, то именно так и поступит.


Ко всему Влад Кадони неоднократно отмечал, что ему не совсем удобно, когда за развитием его отношений наблюдают окружающие.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:01

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