Звезда «Дом-2» Ксения Шаповал шокирована собственным весом





Ксения Шаповал считает, что у нее есть избыточный вес и с ним срочно нужно что-то делать. Об этом звезда телестройки рассказала в личном блоге. Кроме того, она отметила, что готовится к важному событию, но какому именно - пока предпочла оставить в тайне. Так, девушка решила временно ограничить себя в еде, а также отправилась на лимфодренажный массаж. По словам Шаповал, после этой процедуры обычно очень сильно хочется пить.Фолловеры уверены, что перемены, о которых Ксения Шаповал пока молчит, связаны с ведущим проекта «Дом-2» Владом Кадони. Они думают, что пара вскоре пожениться, ведь Влад уже забрал Ксюшу за периметр, а ранее заявлял, что как только поймет, что между ними все серьезно, то именно так и поступит.Ко всему Влад Кадони неоднократно отмечал, что ему не совсем удобно, когда за развитием его отношений наблюдают окружающие.