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«Обречен и не интересен»: Андрей Разин поставил крест на музыкальной карьере Джигана

Российский продюсер Андрей Разин поставил крест на музыкальной карьера Джигана. По его словам, артист обречен и не интересен, так как никто в шоу-бизнесе не захочет сотрудничать с «неуравновешенным наркоманом».
«Обречен и не интересен»: Андрей Разин поставил крест на музыкальной карьере Джигана

В недавнем интервью 56-летний создатель группы «Ласковый май» прямолинейно высказался о сложившейся ситуации в семье рэп-исполнителя Джигана и Оксаны Самойловой. Он убежден, что артист буквально загнал себя в «стоп-лист» и никто из уважающих себя продюсеров не согласится работать с таким человеком. В то же время Андрей Разин с сочувствием откликается о супруге непредсказуемого шоумена, так как она осталась одна с 4 детьми и все обязанности по обеспечению большой семьи ей придется «взвалить на свои плечи».

Как известно, 18-го февраля Оксана Самойлова родила сына Давида. Вместе с мужем и детьми она заранее улетела в Майями с расчетом вернуться домой после того, как малыш окрепнет. Однако, судьба распорядилась иначе и всего через несколько недель после появления первенца, Джиган оставил семью, и как позже выяснилось, оказался в реабилитационном центре для людей с наркотической зависимостью.

Напоследок Андрей Разин сказал, что любые попытки рэпера вернуться на сцену с новым альбомом будут абсолютно бессмысленны и он уже потерял свою карьеру. В то же время Оксана Самойлова все реже выходит на связь с поклонниками в Instagram и к тому же не может вернуться домой из-за коронавируса.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:38

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