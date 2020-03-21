Звезда «Дом-2» Витя Шароваров отреагировал на намерение Саши Шевы вернуться на проект





Экс-участник проекта «Дом-2» Витя Шароваров признался, что реалити он на данный момент не смотрит и не собирается его смотреть, даже когда там появится Саша Шева. Стоит отметить, что в жизни Саши Шевы совсем недавно вновь случились сильные изменения. Девушка разорвала отношения с Шароваровым и легла ненадолго в больницу, где, как признается она сама обо всем хорошо подумала. После она сказала, что и вовсе хочет вновь прийти на «Дом-2», чтобы строить там отношения с Никитой Уманским, который якобы тоже не против быть с ней вместе.Витя Шароваров же о происходящем узнал совсем не от своей экс-возлюбленной, но признался, что все равно будет за нее рад, если у нее получиться быть счастливой.Также Витя Шароваров отметил, что в любом союзе нельзя рассчитывать запасной вариант, ведь тогда не будешь на все сто процентов вкладываться в то, что у тебя уже есть и идти к общим целям.Сам экс-участник «Дом-2» Витя Шароваров, чтобы легче пережить разрыв решил полностью погрузиться в работу.