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Звезда «Дом-2» Витя Шароваров отреагировал на намерение Саши Шевы вернуться на проект

Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Витя Шароваров прокомментировал новость о том, что его бывшая возлюбленная хочет вернуться на шоу и строить там новые отношения с Никитой Уманским. Молодой человек говорит, что наверное и к лучшему, если Саша придет на телестройку, ведь это поможет ей оказаться в привычной для нее обстановке.

Звезда «Дом-2» Витя Шароваров отреагировал на намерение Саши Шевы вернуться на проект

Экс-участник проекта «Дом-2» Витя Шароваров признался, что реалити он на данный момент не смотрит и не собирается его смотреть, даже когда там появится Саша Шева. Стоит отметить, что в жизни Саши Шевы совсем недавно вновь случились сильные изменения. Девушка разорвала отношения с Шароваровым и легла ненадолго в больницу, где, как признается она сама обо всем хорошо подумала. После она сказала, что и вовсе хочет вновь прийти на «Дом-2», чтобы строить там отношения с Никитой Уманским, который якобы тоже не против быть с ней вместе.

Витя Шароваров же о происходящем узнал совсем не от своей экс-возлюбленной, но признался, что все равно будет за нее рад, если у нее получиться быть счастливой.

Также Витя Шароваров отметил, что в любом союзе нельзя рассчитывать запасной вариант, ведь тогда не будешь на все сто процентов вкладываться в то, что у тебя уже есть и идти к общим целям.


Сам экс-участник «Дом-2» Витя Шароваров, чтобы легче пережить разрыв решил полностью погрузиться в работу.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:47

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