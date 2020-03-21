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Лолита Милявская о Лере Кудрявцевой: "Обломала" многим желание увеличивать грудь"

Лолита Милявская решила высказаться о решении Леры Кудрявцевой удалила импланты из груди. В своем Instagram-аккаунте исполнительница заявила, что телеведущая "обломала" многим желание увеличивать молочные железы.
Лолита Милявская о Лере Кудрявцевой: "Обломала" многим желание увеличивать грудь"

В конце прошлого года Лера Кудрявцева перенесла операцию по удалению грудных имплантов. После этого телеведущая предостерегала многих девушек, желающих увеличить свои формы. Сегодня Лолита Милявская разместила ролик, на котором она посетила кабинет пластического хирурга Андрея Искорнева. Также исполнительница показала грудные импланты, которые сейчас многие женщины удаляют. В комментарии известная певица написала: "Моя любимая Лера Кудрявцева, "обломала" многим желание увеличивать грудь".

Также Лолита Милявская сообщила, что хорошо выглядит, так как приходит в гости к пластическому хирургу, который занимается лицами. Подписчики поблагодарили знаменитость за откровенность. За несколько десятков минут пост исполнительницы просмотрели более 75 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:24

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