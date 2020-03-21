Поклонники не узнали Татьяну Догилеву из-за сильно располневшей фигуры
Недавно в Сети появилась фотография располневшей Татьяны Догилевой. Поклонники были обескуражены внешним видом полюбившейся актрисы и отметили, что не узнают её.
Актриса Татьяна Догилева сильно удивила своих поклонников негативными переменами. Сейчас звезде 63 года и она выглядит довольно необычно. На своей странице в Facebook артистка разместила снимок, на котором предстала в компании актера и театрального режиссера Евгения Гришковца. На фотографии видно, как коллеги стоят на улице со стаканами кофе в руках и беседуют. Однако поклонников привлекло внимание то, что особа, изображенная на фото, мало чем похожа на актрису Татьяну Догилеву.
«Это не может быть Татьяна!» «Я не вижу на этом снимке Татьяну Долгилеву. Лишь неизвестная полная дама и Гришковец», — прокомментировали публикацию подписчики актрисы. Скорее всего, знаменитость поправилась для съёмок в сериале «Обычная женщина», поскольку именно об этом упомянула артистка в подписи под фотографией. Также не стоит исключать версию о новой роли в каком-то проекте, к который готовится знаменитость. Она всегда легко соглашается экспериментировать со своей внешностью и не боится измениться, набрав несколько лишних килограммов.
Актриса Татьяна Догилева сильно удивила своих поклонников негативными переменами. Сейчас звезде 63 года и она выглядит довольно необычно. На своей странице в Facebook артистка разместила снимок, на котором предстала в компании актера и театрального режиссера Евгения Гришковца. На фотографии видно, как коллеги стоят на улице со стаканами кофе в руках и беседуют. Однако поклонников привлекло внимание то, что особа, изображенная на фото, мало чем похожа на актрису Татьяну Догилеву.
«Это не может быть Татьяна!» «Я не вижу на этом снимке Татьяну Долгилеву. Лишь неизвестная полная дама и Гришковец», — прокомментировали публикацию подписчики актрисы. Скорее всего, знаменитость поправилась для съёмок в сериале «Обычная женщина», поскольку именно об этом упомянула артистка в подписи под фотографией. Также не стоит исключать версию о новой роли в каком-то проекте, к который готовится знаменитость. Она всегда легко соглашается экспериментировать со своей внешностью и не боится измениться, набрав несколько лишних килограммов.