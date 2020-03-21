Гибридная версия Suzuki Swift Sport появилась в Европе





Производитель оснастил новый Suzuki Swift Sport Hybrid 1,4-литровой «турбочетверкой» со стартер-генератором и мощной литий-ионной АКБ на 48 Вольт. При этом, обновленный турбированный двигатель отличается также доработанной системой изменения газораспределительных фаз, другими топливными инжекторами и насосом повышенного давления. Перенастроили в двигателе даже систему выпуска, попутно увеличив радиатор для повышения эффективности системы охлаждения. Благодаря таким доработкам суммарная мощность силовой установки хэтбчека составила 127 л.с., 13 из которых приходятся на долю электромотора.При таких характеристиках свою «первую сотню» обновленный гибридный Suzuki Swift Sport способен набрать за 9,1 секунды при максимальной скорости в 210 км/ч. В списке бортового оборудования значится довольно богатый перечень разнообразных ассистентов. Уже в стандартной комплектации новинка порадует системой контроля слепых зон, функцией предупреждения о перестроении и распознавании дорожных знаков.