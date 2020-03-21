Назван ТОП-5 самых доступных классических универсалов на российском рынке





Бесспорное лидерство в данном сегменте принадлежит российской Lada Granta. Главными преимуществами «вазовского» универсала эксперты называют низкую цену, доступное обслуживание, а также простоту сборки базовых элементов. Стоимость данной модели стартует с отметки в 483 000 рублей. Второе место принадлежит соотечественнику лидера – универсалу Lada Largus, которая обладает схожими техническими параметрами. Замыкает тройку лидеров еще одно детище концерна «АвтоВАЗ» - Lada Vesta SW. Данная модель построена на базе одноименного седана, но отличается более внушительными данными, чем автомобили, получившие «золото» и «серебро». Купить Lada Vesta SW в России можно по цене от 707 000 рублей.Четвертую позицию специалисты отдали французскому Renault Dokker с 1,6-литровым 82-сильным двигателем, который роднит этот экземпляр со многими отечественными моделями. Стоимость этого автомобиля стартует с отметки в 802 тысячи рублей. Последнее место отведено южнокорейскому Kia Ceed SW с ценником от 1,3 миллионов рублей.