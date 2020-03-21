АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Назван ТОП-5 самых доступных классических универсалов на российском рынке

Эксперты провели исследование российского автомобильного рынка, по результатам которого составили рейтинг самых востребованных и доступных автомобилей в классическом кузове «универсал». Примечательно, что ТОП-5 таких транспортных средств вошли сразу три модели от отечественного «АвтоВАЗа».
Назван ТОП-5 самых доступных классических универсалов на российском рынке

Бесспорное лидерство в данном сегменте принадлежит российской Lada Granta. Главными преимуществами «вазовского» универсала эксперты называют низкую цену, доступное обслуживание, а также простоту сборки базовых элементов. Стоимость данной модели стартует с отметки в 483 000 рублей. Второе место принадлежит соотечественнику лидера – универсалу Lada Largus, которая обладает схожими техническими параметрами. Замыкает тройку лидеров еще одно детище концерна «АвтоВАЗ» - Lada Vesta SW. Данная модель построена на базе одноименного седана, но отличается более внушительными данными, чем автомобили, получившие «золото» и «серебро». Купить Lada Vesta SW в России можно по цене от 707 000 рублей.

Четвертую позицию специалисты отдали французскому Renault Dokker с 1,6-литровым 82-сильным двигателем, который роднит этот экземпляр со многими отечественными моделями. Стоимость этого автомобиля стартует с отметки в 802 тысячи рублей. Последнее место отведено южнокорейскому Kia Ceed SW с ценником от 1,3 миллионов рублей.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Назван ТОП-5 самых доступных классических универсалов на российском…
Лолита Милявская о Лере Кудрявцевой: "Обломала" многим желание увеличивать…
«Роспотребнадзор» передал тест-системы на коронавирус 13 странам, включая…
Мировая премьера седана Genesis G80 назначена на 30…
"Карантин диктует свои законы": Александр Васильев проведет трансляцию экскурсии по выставке "120 лет русской моды в…
Звезда «Дом-2» Ксения Шаповал шокирована собственным…
Ученые сделали прорыв в понимании источника тремора…
Эвелина Бледанс отменила мероприятие для детей с синдромом Дауна из-за…
Звезда «Дом-2» Витя Шароваров отреагировал на намерение Саши Шевы вернуться на…
Warner Bros. опровергла слух о том, что "Чудо-женщина 1984" не выйдет в…
Яна Рудковская: "Я свои маски не продаю, дарить вот…
В Toyota рассказали, какие RAV4 предпочитают…
Пять мужчин и историй любви были в жизни звезды балета Галины…
Звездный диетолог Римма Мойсенко дала рекомендации по правильному питанию на…
«Джеки Чан и Джастин Бибер»: ТОП-11 знаменитостей-рекордсменов Книги рекордов…
Эксперты рассказали, как с помощью приложений превратить смартфон в устройство для…
Глава МИД России Сергей Лавров празднует 70-летний…
Певица Слава покрасила брови дома и стала похожа на…
Российские банки фиксируют ажиотажный спрос на кредиты на фоне обвала…
Карина Разумовская показала 7-месячного сына Платона во время прогулки по…
Названы характеристики «младшей» версии нового внедорожника Ford…
Елена Малышева назвала 6 шагов, помогающих защититься от…
Назван ТОП-5 самых бесполезных автомобильных…
«Месть Юрию Бардашу»: Солист группы «Нервы» прокомментировал роман с певицей…
Назван ТОП-10 иномарок, представленных на российском…
"Очень жаль": Юлия Савичева сообщила о переносе концертов из-за…
ТОП-5 преимуществ кнопочных телефонов над…
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказалась по поводу конфликта Этери Тутберидзе и Евгения…
Просмотреть все новости