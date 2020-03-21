«Роспотребнадзор» передал тест-системы на коронавирус 13 странам, включая ЕАЭС
«Роспотребнадзор» из-за объявленной пандемии коронавируса и сложившейся непростой ситуации в мире оказывает содействие иностранным государствам и уже передала тест-системы 13-ти странам, включая Евразийский экономический союз. Информация о материально-технической помощи была опубликована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ.
Согласно сообщению, разработанные тест-системы сотрудниками Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии НИИ «Роспотребнадзора» и центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», предназначены для 100 тысяч диагностических исследований на COVID-2019. Известно, что именно благодаря российским средствам анализа были выявлены и подтверждены первые случаи заражения в Белоруссии, Армении, Киргизии и Узбекистане.
На момент 21-го марта 2020 года, тест-системы уже переданы 13-ти странам, включая Европейский экономический союз, Содружество Независимых Государств, Корейскую Народно-Демократическую Республику, Монголию и Иран. Как известно, в ближайшее время будут осуществлены поставки в Сербию, Венесуэлу и Египет.
Согласно сообщению, разработанные тест-системы сотрудниками Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии НИИ «Роспотребнадзора» и центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», предназначены для 100 тысяч диагностических исследований на COVID-2019. Известно, что именно благодаря российским средствам анализа были выявлены и подтверждены первые случаи заражения в Белоруссии, Армении, Киргизии и Узбекистане.
На момент 21-го марта 2020 года, тест-системы уже переданы 13-ти странам, включая Европейский экономический союз, Содружество Независимых Государств, Корейскую Народно-Демократическую Республику, Монголию и Иран. Как известно, в ближайшее время будут осуществлены поставки в Сербию, Венесуэлу и Египет.