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Мировая премьера седана Genesis G80 назначена на 30 марта

Корейский люксовый бренд Genesis, принадлежащий компании Hyundai, официально подтвердил дату мировой премьеры своей очередной новинки. Сообщается, что дебютный показ седана Genesis G80 состоится 30 марта 2020 года.
Мировая премьера седана Genesis G80 назначена на 30 марта

Как отметил исполнительный вице-президент марки и главный дизайнер Hyundai Люк Донкерволке, дизайн новинки начинается с фирменного логотипа. Решетка радиатора автомобиля сама по себе выполнена в виде узнаваемого герба Genesis, а линейку освещения линии крыльев дизайнеры решили сделать сдвоенной, что полностью соответствует современной стилистике марки под названием Athletic Elegance. В компании, к слову, утверждают, что ее новая философия в дизайне преследует две основные цели – элегантность и атлетизм, - что, впрочем, исходит и из названия. Новый Genesis G80 должен стать флагманом обновленного модельного ряда бренда. Сам автомобиль представлен в качестве беспрецедентного седана премиум-класса, который при этом остается среднеразмерным.

Примечательно, что наибольший акцент дизайнеры сделали на логотипе бренда. К примеру, в Genesis G80 он представлен не только на радиаторной решетке, но даже на кнопке, которая открывает крышку багажного отсека автомобиля. Это, как считают в руководстве Hyundai, послужит своего рода подтверждением внешней аутентичности Genesis.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:15

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