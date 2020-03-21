"Карантин диктует свои законы": Александр Васильев проведет трансляцию экскурсии по выставке "120 лет русской моды в ГУМе"

Александр Васильев заявил, несмотря на то, что все выступления, публичные лекции и выставки закрыты, его общение с поклонниками продолжается. Телеведущий отметил, что не все имеют возможность посещать его мероприятия. Сегодня знаменитость решил сделать фанатам подарок и провести трансляцию экскурсии по выставке "120 лет русской моды в ГУМе", которая проходила в историческом здании на Красной площади в Москве несколько лет назад. Он сообщил, что представит мужские, женские и детские костюмы, в том числе принадлежавшие многим российским звёздам таким, как Любовь Орлова, Ольга Лепешинская, Майя Плисецкая и Валентина Серова.В конце своей публикации Александр Васильев заявил, что просмотр его выставки совершенно бесплатен и это его дар тем, кто сидит дома во время карантина на самоизоляции. Подписчики поблагодарили историка моды за такой сюрприз и оставили большое количество лайков.